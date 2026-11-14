Mit Tiefgang: Jochen Schropp teilt seine Liebesbotschaft

Jochen Schropp (47) zeigt sich von seiner nachdenklichen Seite. Am Donnerstagabend teilte der Moderator in seiner Instagram-Story einen englischsprachigen Text, der sich mit der Frage beschäftigt, woran man echte Liebe erkennt. Der Impuls wurde schlicht auf einem weißen Hintergrund veröffentlicht und trägt die Überschrift "Die Intelligenz der Liebe". Die Kernbotschaft lautet: Zuneigung bemisst sich nicht an der Großzügigkeit von Geschenken. Weitaus entscheidender ist demnach, ob die Geste beim Gegenüber überhaupt Anklang findet und gern angenommen wird. Jochen lenkte die Aufmerksamkeit seiner Community damit auf die ganz persönlichen Bedürfnisse geliebter Menschen. Schließlich möchte jeder auf eine Weise geliebt werden, die den eigenen Empfindungen entspricht und somit auch wirklich als Liebe ankommt. Personen waren in dem Beitrag nicht zu sehen. Im Mittelpunkt stand allein die Botschaft über eine aufmerksame Liebe, die sich an den Bedürfnissen des Gegenübers orientiert.

Um diese Idee zu verdeutlichen, führt der Text konkrete Beispiele an: So nehme ein blinder Mensch zwar eine zärtliche Berührung wahr, könne mit Urlaubsfotos jedoch nichts anfangen. Ein Gehörloser wiederum lasse sich vielleicht von Picassos Kunstwerken bewegen, bleibe für Musik jedoch naturgemäß unerreichbar. Projiziert auf Partnerschaften bedeutet das: Menschen erleben ihre Umwelt grundlegend anders, und ihre jeweiligen Sinneskanäle sind ganz unterschiedlich intensiv ausgeprägt. Eine liebevoll gemeinte Geste kommt deshalb nicht automatisch so beim Gegenüber an, wie der gebende Mensch es beabsichtigt. Liebe erfordert demnach vor allem Aufmerksamkeit und Einfühlungsvermögen. Nur so lässt sich laut dem Text herausfinden, welche Form von Nähe und Zuneigung der andere wirklich annehmen kann. Und vor allem: welche er als wohltuend erlebt.

Jochen selbst verzichtete auf eine persönliche Einordnung des Beitrags. Der Schauspieler, dessen Ehe Anfang des Jahres 2026 endete, zeigte in seiner Story weder einen Partner noch andere Personen; er ließ den philosophischen Text stattdessen völlig unkommentiert für sich stehen. Am Ende des Impulses, den Jochen auf Instagram verbreitete, steht eine zentrale Frage: "Was gibt dem Menschen, den du liebst, das Gefühl, geliebt zu werden?" Damit verschiebt sich der Fokus zum Abschluss weg von großen Liebesbeweisen oder allgemeingültigen romantischen Gesten. Stattdessen rücken die persönlichen Empfindungen und Bedürfnisse innerhalb einer zwischenmenschlichen Beziehung in den Vordergrund.

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Getty Images Jochen Schropp bei der Berlinale 2025

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Getty Images Jochen Schropp, TV-Moderator

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