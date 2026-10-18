Dakota Johnson und MGK heizen Datinggerüchte erneut an

Dakota Johnson (37) und Machine Gun Kelly (36), kurz MGK, geben den Spekulationen um eine mögliche Romanze neue Nahrung. Die Schauspielerin und der Rapper wurden erneut zusammen gesichtet – dieses Mal vor einem Musikstudio in Los Angeles. Fotos, die TMZ nun veröffentlichte, zeigen die beiden beim Verlassen des Gebäudes. Dakota ging voran und wartete vor dem Studio, während der Musiker noch ein Telefonat zu Ende brachte. Anschließend lief er zu seinem Sportwagen und öffnete der Darstellerin die Beifahrertür. Dakota stieg ein, MGK setzte sich hinters Steuer und die beiden fuhren gemeinsam davon. Wohin sie ihr Weg nach dem Studiobesuch führte, ist bislang nicht bekannt. Auch zu der Frage, ob zwischen ihnen tatsächlich mehr als Freundschaft besteht, schweigen die beiden weiterhin. Eine mögliche Beziehung haben weder Dakota noch MGK bisher öffentlich bestätigt.

Es ist nicht das erste Mal, dass Dakota und MGK gemeinsam vor die Linse der Fotografen geraten. Die beiden wurden bereits mehrfach zusammen abgelichtet. Laut TMZ sollen sich die Schauspielerin und der "Bloody Valentine"-Interpret im Juli bei der Hochzeit von Taylor Swift (36) und Travis Kelce (37) kennengelernt haben. Seitdem häufen sich die gemeinsamen Auftritte – und damit auch die Datinggerüchte. Die Bilder vom nächtlichen Studiobesuch und MGKs aufmerksame Geste an seinem Wagen dürften die Liebesspekulationen weiter befeuern.

Zuletzt hatte eine namentlich nicht näher genannte Quelle aus Dakotas Umfeld gegenüber der britischen Zeitung Daily Mail behauptet, die beiden seien frisch verliebt und würden auch körperlich bestens miteinander harmonieren. Weder Dakota noch MGK haben sich bislang dazu geäußert. Beide haben bereits viel beachtete Beziehungen hinter sich. Dakota war über Jahre hinweg mit Coldplay-Frontmann Chris Martin (49) liiert. MGK wiederum war mit Schauspielerin Megan Fox (40) zusammen – die beiden galten lange als eines der auffälligsten Paare Hollywoods. Wie ernst es zwischen Dakota und MGK tatsächlich ist, bleibt vorerst offen – öffentliche Aussagen zu ihrem Beziehungsstatus gibt es von den beiden bis heute nicht.

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Amy Sussman/Getty Images, David Becker/Getty Images Collage: Dakota Johnson und MGK

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Imago Machine Gun Kelly trifft zur US-Open-Finalparty der Frauen in New York ein