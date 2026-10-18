Dakota Johnson hat mit MGK wohl "besten Sex ihres Lebens"

Dakota Johnson (37) und Machine Gun Kelly (36) sollen nicht nur frisch verliebt sein, sondern auch im Schlafzimmer bestens harmonieren. Das berichtet zumindest ein Insider aus dem Umfeld der Schauspielerin gegenüber der Daily Mail. Demnach schwärme Dakota im Freundeskreis offen von ihrem Liebesleben mit dem Musiker. "Sie hat Freunden erzählt, dass sie eine großartige sexuelle Chemie haben und es der beste Sex ist, den sie je hatte. Sie nennt es 'Feuerwerk'", zitiert das Portal die Quelle. Öffentlich bestätigt haben die beiden ihre mutmaßliche Romanze bislang allerdings nicht. Zuletzt wurden die "Fifty Shades Of Grey"-Bekanntheit und der Rapper am Donnerstag gemeinsam vor einem Musikstudio in Los Angeles gesichtet. Dakota soll dort vor dem Gebäude auf ihn gewartet haben, bevor die beiden das Gelände gemeinsam in seinem Maserati verließen.

Für die angeblich starke Anziehung zwischen Dakota und MGK hat die Quelle auch eine astrologische Erklärung parat: die Sternzeichen der beiden. Als Waage und Stier würden sie beide von der Venus regiert, die für Liebe, Schönheit und Lebensfreude steht. Das soll sich laut dem Insider auch in ihrer sexuellen Verbindung bemerkbar machen. Doch aus der vermeintlichen Sommerromanze könnte längst mehr geworden sein. Zunächst hätten die beiden eine Freundschaft aufgebaut und sich in dieser Zeit intensiv kennengelernt. Inzwischen sollen sie sogar über eine gemeinsame Zukunft und eine mögliche Familie sprechen. Auch bei Dakotas Mutter Melanie Griffith (69) soll der 36-Jährige bereits gut angekommen sein. "Ihre Mutter Melanie stimmt zu, Melanie hat ihn getroffen und mag ihn, denn wenn er charmant sein will, ist er es absolut – und er hat Melanie um den Finger gewickelt", erklärte der Insider. Dass Dakota ihrer Familie sehr nahesteht, soll auch MGK gefallen. Zu dieser gehören neben ihrer Mutter auch ihr Vater Don Johnson (76) und ihr Bruder Jesse Johnson.

Die Liebesgerüchte um Dakota und MGK halten sich bereits seit mehreren Wochen. Am 14. Oktober wurden die 37-Jährige und der "El Diablo"-Interpret gemeinsam gefilmt, als sie die Speakeasy-Bar und Cocktaillounge Say Yes in Hollywood betraten. Damit zeigten sich die beiden innerhalb eines Monats bereits mehrfach zusammen in Los Angeles. Nähergekommen sein sollen sie sich allerdings schon im Juli bei der Hochzeit von Taylor Swift (36) und Travis Kelce (37). Eine offizielle Bestätigung ihrer Beziehung steht bislang aus. Beide haben zudem langjährige Partnerschaften hinter sich: Dakota war acht Jahre mit Coldplay-Frontmann Chris Martin (49) liiert, bevor die Trennung im Juni 2025 öffentlich wurde. MGK führte unterdessen über Jahre eine wechselhafte On-off-Beziehung mit Megan Fox (40).

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Amy Sussman/Getty Images, David Becker/Getty Images Collage: Dakota Johnson und MGK

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Imago Dakota Johnson bei der Verity UK Gala Screening im Curzon Mayfair in London, 24. September 2026

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Imago MGK aka Machine Gun Kelly beim iHeartRadio Y100 Jingle Ball 2025 im Kaseya Center in Miami