"Das Schlimmste": Bill Kaulitz ätzt gegen Fluggesellschaft

Nur wenige Tage vor dem Start der neuen Tokio Hotel-Tour ist Bill Kaulitz (37) aus Los Angeles nach Deutschland gereist – jedoch ohne sein Gepäck: Ganze zwölf Koffer blieben in den USA zurück. In den Gepäckstücken befanden sich neben persönlichen Dingen auch wichtige Teile der Konzertausrüstung und sogar das Futter für seine geliebten Hunde. In seiner Instagram-Story schilderte der Sänger die Lage sichtlich frustriert. "Ich glaube, das Schlimmste ist passiert. Ich weiß nicht einmal, was ich tun soll", erklärte er seinen Followern. Unangenehm ist vor allem das enge Timing, denn bereits am nächsten Morgen um 8:00 Uhr standen wichtige Interviews an, während er heftige Vorwürfe gegen die Airline erhob.

Für zusätzlichen Unmut sorgt bei dem Musiker, dass der Vorfall trotz seiner exklusiven Reiseprivilegien passierte. "Obwohl wir erste Klasse fliegen und VIP an den Flughäfen sind", ärgerte er sich auf Instagram über die fehlende Benachrichtigung der Lufthansa. Ob und wann die zwölf Gepäckstücke nachgeliefert werden, ist derzeit völlig offen. Die "Arena Tour 2026" der Band startet am 28. Oktober in London und führt die Gruppe durch mehrere deutsche Städte, darunter Hamburg, Frankfurt, Berlin und München.

Der eng getaktete Tourplan wirkt sich in diesem Jahr zudem auf private Verpflichtungen aus, weshalb Bill, sein Zwillingsbruder Tom Kaulitz (37), Georg Listing (39) und Gustav Schäfer (38) die berühmte Halloweenparty von Heidi Klum (53) in New York auslassen müssen. Hinter der Absage steckt kein familiäres Zerwürfnis, sondern schlicht der Kalender, da bereits am Tag nach dem Gruselfest eine große Show in Hamburg ansteht. In den vergangenen Jahren gehörten die Brüder noch regelmäßig zu den prominenten Gästen der aufwendig inszenierten Kostümsause in den USA. Zwischen Tourvorbereitungen und Konzerten bleibt diesmal jedoch keinerlei Spielraum für den traditionellen Abstecher.

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Imago Bill Kaulitz bei der Premiere von Minions & Monster im Mathäser Filmpalast in München, Juni 2026

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Imago Bill und Tom Kaulitz bei der Einslive Krone im Lokschuppen Bielefeld, 04.12.2025

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Instagram / heidiklum Geburtstagsmoment zu dritt: Heidi, Tom und Bill strahlen für die Kamera.

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