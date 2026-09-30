Bill und Tom Kaulitz lassen Heidis Halloweenparty sausen

Heidi Klums (53) Halloween-Party in New York gilt als das Gruselevent des Jahres – doch 2026 müssen gleich vier Gäste passen: Bill (37) und Tom Kaulitz (37) werden dem Kultspektakel fernbleiben, genau wie ihre Tokio-Hotel-Kollegen Georg Listing (39) und Gustav Schäfer (38). Die Zwillinge gaben die Absage kürzlich in ihrem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" bekannt. Und das ganz bewusst: Nach den Schlagzeilen der vergangenen Monate wollten die Brüder offenbar verhindern, dass wieder über Zoffereien im Hause Kaulitz-Klum gerätselt wird. Der Grund für das Fernbleiben ist nämlich deutlich weniger spektakulär: Direkt am Tag nach Halloween steht für Tokio Hotel eine große Show in Hamburg an. Der Tourplan lässt also gar keinen Abstecher zu Heidis Verkleidungsspektakel zu.

Tom stellte im Podcast klar, dass die Band kurz vor dem Hamburger Konzert nicht so einfach zwischen den USA und Deutschland hin- und herjetten möchte, nur um den Auftritt anschließend zu riskieren. Gerüchte über eine Ehekrise oder einen Familienzoff wies der Musiker direkt ab: "Das hat nichts mit einer Ehekrise zu tun, nichts mit Streit zu tun. Es gibt keinen Krach, sondern wir spielen eine große ausverkaufte Show in Hamburg am nächsten Tag." Die Spekulationen bekommt er offenbar sehr genau mit. "Ich habe wieder viel gelesen, nach wie vor hacken die Leute darauf rum: Es gibt Streit, es gibt Stress im Hause Kaulitz-Klum", schilderte er. Bill machen die Mutmaßungen ratlos: "Ich weiß aber gar nicht, wo das herkommt."

Schon zuvor hatte es rund um die Kaulitz-Brüder und Heidi Gerüchte gegeben. Vor einer Woche fehlte Bill beim "HeidiFest" im Münchner Hofbräuhaus. Prompt wurde getuschelt, ob es vielleicht Ärger mit Heidi gegeben haben könnte. Bill schmetterte das im Podcast aber ab und erklärte den simplen Grund: "Ich war in L.A., ich habe es leider nicht geschafft." Der Sänger gab auch einen kleinen Einblick, warum er in Los Angeles festsaß. "Ich habe eine Kampagne fotografiert", plauderte Bill aus.

Anzeige Anzeige

Instagram / heidiklum Geburtstagsmoment zu dritt: Heidi, Tom und Bill strahlen für die Kamera.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Kaulitz, Heidi Klum und Bill Kaulitz im November 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Heidi Klum, Tom und Bill Kaulitz, Juli 2021