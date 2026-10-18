Fotos beweisen: MGK verbrachte die Nacht bei Dakota Johnson

Zwischen Dakota Johnson (37) und Machine Gun Kelly (36) scheint es ordentlich zu knistern. Neue Aufnahmen, die Page Six vorliegen, dürften die Liebesgerüchte um die beiden nun weiter anheizen. Am Donnerstagabend wartete die Schauspielerin in Los Angeles vor einem Tonstudio auf den Musiker. Dabei trug sie einen übergroßen Mantel im Leopardenmuster und eine schwarze Hose. Während sie auf ihr Handy blickte, hatte sie offenbar auch einen Laptop dabei. Wenig später kam der Rapper zu ihr nach draußen. Besonders aufmerksam: Bevor Dakota einstieg, räumte er den Beifahrersitz seines Maserati frei und verstaute eine große Denim-Birkin-Bag von Hermès im Kofferraum, um Platz für Dakota zu schaffen. Anschließend nahm sie neben ihm im Auto Platz. Dass der gemeinsame Abend damit offenbar noch nicht beendet war, legen weitere Aufnahmen nahe. Denn am Freitagmorgen stand der Wagen laut veröffentlichten Bildern noch immer vor Dakotas Haus. Ob zwischen den beiden tatsächlich mehr läuft, bleibt zwar offen – Gesprächsstoff liefern die Bilder aber allemal.

Es war nicht die erste gemeinsame Sichtung der beiden in dieser Woche. Bereits wenige Tage zuvor sollen Dakota und MGK laut Page Six gemeinsam in der Hollywood-Speakeasy Say Yes gewesen sein. Erste Gerüchte über eine mögliche Romanze waren bereits rund einen Monat zuvor aufgekommen, nachdem die 37-Jährige und der "Emo Girl"-Interpret Anfang September Zeit miteinander in New York verbracht hatten. Um ungestört zu bleiben, sollen die beiden zunächst Taylor Swifts (36) Wohnung im Viertel Tribeca aufgesucht haben, bevor sie gemeinsam ins Restaurant Estela gingen. "Taylor hat Freunde schon früher ihre Immobilien in New York nutzen lassen, und Dakota und Colson wollten Privatsphäre, also gingen sie in ihre Wohnung", erklärte ein Insider. Auch über die mögliche Anziehung zwischen den beiden wusste die Quelle zu berichten: "Colson hatte eine wirklich schöne Zeit mit Dakota. Er findet sie wirklich cool und fühlt sich offensichtlich zu ihr hingezogen. Sie verstanden sich auf Anhieb und da war definitiv Chemie." Abschließend betonte der Insider: "Es ist neu und sie lernen sich gerade erst kennen, aber da war definitiv etwas, und er würde sie gerne wiedersehen."

Kennengelernt haben sich Dakota und der 36-Jährige, der mit bürgerlichem Namen Colson Baker heißt, im Juli 2026 bei der Hochzeit von Taylor Swift. Im September trafen sie erneut aufeinander: Bei "Vogue World 2026: Milano" saß Dakota am 22. September in der ersten Reihe, während MGK auf der Bühne stand. Was ihn an der "Verity"-Darstellerin reizt, verriet eine Quelle gegenüber Page Six: "Er mag, dass sie lustig ist und sich selbst nicht zu ernst nimmt. Es war nicht unangenehm oder erzwungen. Sie waren auf einer Wellenlänge und hatten Spaß." Beide sind inzwischen wieder Single. Dakota trennte sich im Juni 2025 nach einer langjährigen Beziehung von Coldplay-Sänger Chris Martin (49). MGK und seine damalige Verlobte Megan Fox (40) gingen Ende 2024 getrennte Wege. Am 27. März 2025 kam ihre gemeinsame Tochter Saga Blade Fox-Baker zur Welt.

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Imago Machine Gun Kelly bei der Stella McCartney WI26 Show während der Paris Fashion Week

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Getty Images Bei der New-York-Premiere von Amazon MGM Studios: Dakota Johnson bei "Verity" im AMC Lincoln Square 13

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Instagram / machinegunkelly Machine Gun Kelly, Rapper

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