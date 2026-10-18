"Girls" kommt zurück: Lena Dunham vereint die Kultclique

Dass in den sozialen Medien gerade zahlreiche Millennials völlig aus dem Häuschen sind, dürfte an diesen News liegen: Die Kultserie Girls kehrt mit neuen Folgen zurück! Wie HBO offiziell bekannt gab, bringt Serienschöpferin und Hauptdarstellerin Lena Dunham (40) ihre Erfolgsserie mit einer fünfteiligen Miniserie zurück. Neben Lena stehen auch Allison Williams (38), Jemima Kirke (41) und Zosia Mamet (38) wieder vor der Kamera. Andrew Rannells (48) ist ebenfalls mit von der Partie. Die Dreharbeiten sollen 2027 beginnen, rund zehn Jahre nach dem Ende der Originalserie. Verkündet wurde das Wiedersehen mit einem gemeinsamen Video, in dem Lena ihre ehemaligen Co-Stars fragt, ob sie Lust hätten, einen Sommer miteinander zu verbringen und dabei die neuen Folgen zu drehen. Die Antwort fiel offenbar eindeutig aus: Das Projekt ist beschlossene Sache. Mit der Rückkehr der vier Freundinnen Hannah, Marnie, Jessa und Shoshanna sowie Elijah ist ein großer Teil der bekannten Besetzung wieder dabei. Ob auch Adam Driver zurückkehrt, der in der Originalserie Hannahs On-off-Freund Adam spielte, ist bislang offen. In der offiziellen Besetzungsankündigung wird er nicht genannt. Auch Christopher Abbott (40) und Alex Karpovsky, die als Charlie und Ray zum Serienensemble gehörten, wurden bisher nicht als Rückkehrer bestätigt.

Hinter den Kulissen ist Judd Apatow (58) erneut als ausführender Produzent dabei. Jenni Konner, die frühere Co-Showrunnerin und ebenfalls ausführende Produzentin, wird laut TheWrap hingegen nicht zurückkehren. Dass es überhaupt zu neuen Folgen kommt, hing für das Team lange an einer entscheidenden Frage: Gibt es eine Geschichte, die es wert ist, erzählt zu werden? "Wir haben immer gesagt, dass wir nur zu 'Girls' zurückkehren würden, wenn es eine bestimmte Geschichte gäbe, die wir unbedingt erzählen wollen. Ich habe diese Figuren vermisst, aber lange Zeit konnte ich sie mir in der Gegenwart nicht so recht vorstellen", erklärte Lena in einem Statement. Die zündende Idee kam ihr offenbar rund um ihren 40. Geburtstag. Danach hätten die fünf zentralen Figuren in ihrer Vorstellung wieder zu ihr gesprochen. Im Ankündigungsvideo nimmt die Serienschöpferin auch das Älterwerden der Truppe mit Humor aufs Korn. Ihre Frage zum Schluss: "Können wir es immer noch 'Girls' nennen, obwohl wir verdammt alt sind?"

"Girls" lief von 2012 bis 2017 über sechs Staffeln bei HBO und erzählte vom turbulenten Alltag einer Freundinnengruppe in New York. Für Lena Dunham bedeutet die Rückkehr auch eine Reise in die eigene Vergangenheit. Sie beschrieb die Serie als ein Projekt, das ihr Leben verändert habe. Mit dem Comeback verbinde sie nun die Möglichkeit, die Geschichte mit dem Abstand der vergangenen Jahre und einer neuen Wertschätzung fortzusetzen – und zwar als Serie und nicht als Film, wie ihre ursprüngliche Überlegung war. "Es ist selten, dass man die Chance bekommt, zu etwas zurückzukehren, das das eigene Leben verändert hat, und dabei auf die Erfahrungen der vergangenen Jahre zurückzublicken und eine ganz neue Dankbarkeit und ein tieferes Verständnis zu entwickeln", erklärte Lena in der offiziellen Mitteilung. Dass Jenni Konner diesmal nicht beteiligt ist, dürfte auch mit dem Ende ihrer langjährigen Zusammenarbeit zusammenhängen. Lena hatte bereits öffentlich über das Zerwürfnis mit ihrer früheren Freundin und Geschäftspartnerin gesprochen. In einem Interview mit People erklärte sie, dass die beiden seit 2018 keinen Kontakt mehr hätten.

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Getty Images Zosia Mamet, Jemima Kirke, Lena Dunham und Allison Williams bei der New-York-Premiere von HBOs "Girls" am 4. April 2012

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Getty Images Lena Dunham bei der Berlinale 2024

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Neilson Barnard / Getty Images Jemima Kirke, Lena Dunham, Zosia Marnet und Allison Williams auf einer "Girls"-Party