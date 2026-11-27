Zosia Mamet (38) erhebt schwere Vorwürfe gegen Matthew Weiner (61). Im Podcast "Armchair Expert" benannte die Schauspielerin erstmals öffentlich den Schöpfer und Showrunner der Erfolgsserie "Mad Men" als den Mann, über dessen Verhalten sie bereits zuvor berichtet hatte. Nach ihrer Darstellung soll er sie während einer Blockprobe vor dem gesamten Team angeschrien und massiv kritisiert haben. Dabei sei es um eine eigentlich einfache Szene gegangen: Sie sollte Fotos aus einem braunen Umschlag nehmen und auf einem Tisch verteilen. Weiner sei mit ihrer Darstellung wiederholt unzufrieden gewesen und habe sie schließlich rund 45 Minuten lang zur Rede gestellt, schilderte Zosia. "Er hat mich vor der gesamten Besetzung und Crew einfach komplett fertiggemacht. Er hat mich etwa 45 Minuten lang systematisch niedergemacht. Und ich dachte: 'Ich will mich umbringen'", erinnerte sie sich im Podcast. Dieses Erlebnis sei nach ihrer Aussage letztlich ausschlaggebend dafür gewesen, dass sie die Serie verließ.

Den Vorfall hatte Zosia bereits 2025 in ihrer Essaysammlung beschrieben. Ihrer Schilderung zufolge war es nicht der Regisseur der Folge, der die Probe unterbrach, sondern der Showrunner selbst. Er sei auf sie zugekommen, habe nach der Hand gegriffen, in der sie den Umschlag hielt, und gefragt: "Was zur Hölle machst du da?" Anschließend habe er verlangt, dass sie den Ablauf wiederhole, weil sie den Umschlag angeblich falsch handhabe. In ihrem Buch hatte die Schauspielerin den Mann lediglich als Schöpfer und Showrunner der Serie bezeichnet, ohne seinen Namen zu nennen. Schon damals wurde deshalb vermutet, dass sie Matthew Weiner meinte. Im Podcast bestätigte sie diese Vermutung nun ausdrücklich. Mamet vermutet, dass er an diesem Tag schlicht einen schlechten Tag gehabt und sie deshalb ins Visier genommen habe. Direkt nach dem Verlassen des Sets habe sie ihre Agenten angerufen und ihnen mitgeteilt, dass sie nicht zu "Mad Men" zurückkehren werde. BuzzFeed bat Weiners Vertreter um eine Stellungnahme. Eine Antwort lag zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht vor.

Zosia war 2010 erstmals in der vierten Staffel von "Mad Men" zu sehen. Sie spielte Joyce Ramsay, eine Bildredakteurin des Magazins Life, die Peggy, dargestellt von Elisabeth Moss (44), mit der Gegenkultur und dem Bohèmeleben der 1960er-Jahre bekannt machte. Insgesamt war sie in fünf Folgen der vierten und fünften Staffel zu sehen. Über ihre damaligen Kollegen sprach Zosia im Podcast ausschließlich positiv und bezeichnete sie als "wunderbar". Die Atmosphäre am Set, die Matthew geprägt habe, beschrieb sie dagegen als "schrecklich" und "furchtbar". So habe er Tischlesungen regelmäßig mit vermeintlich scherzhaften Drohungen eröffnet, falls jemand Drehbuchseiten mit nach Hause nehmen sollte: "Wenn ich das sehe, werde ich dich finden, dich jagen und dich töten. Nur ein Scherz. Eigentlich nicht." Die Schauspielerin, die nach eigenen Angaben im Kindesalter unter einer Essstörung litt, empfand diese Äußerungen nach eigener Aussage als unangenehm und keineswegs lustig. Auch warum sie Matthew in ihrem Essay zunächst nicht namentlich erwähnte, erklärte sie: "Ich wollte wirklich, dass Matt Weiner mich verklagt, denn dann hätte er zugegeben, dass er wusste, dass ich über ihn schreibe."

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Getty Images Zosia Mamet bei den GQ Men Of The Year 2026 im Chateau Marmont in Los Angeles

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Dimitrios Kambouris / Getty Images Zosia Mamet

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