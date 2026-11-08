Adam Driver erteilt dem "Girls"-Comeback eine klare Absage

Adam Driver (42) wird nicht zum geplanten Revival der Serie Girls zurückkehren. Das bestätigte der Schauspieler bei der Premiere seines neuen Films "Paper Tiger" im Samuel Goldwyn Theater in Beverly Hills. Auf dem roten Teppich fragte ihn das Portal CinemaBlend nach einem möglichen Wiedersehen mit seiner Serienfigur Adam Sackler. Adams Antwort fiel knapp aus: "Nein, aber ich wünsche ihnen viel Glück." Weitere Details zu seiner Entscheidung nannte der Hollywoodstar nicht. Damit müssen Fans in den fünf geplanten neuen Folgen auf Hannah Horvaths früheren On-off-Partner verzichten. HBO entwickelt derzeit die Miniserie, deren Dreharbeiten 2027 beginnen sollen. In der ursprünglichen Serie spielte Adam einen eigenwilligen Schauspieler und Schreiner aus Brooklyn. "Girls" verhalf ihm damals zu größerer Bekanntheit.

Mit seiner Absage hat sich Adam erstmals öffentlich zu den neuen "Girls"-Episoden geäußert. Hinter dem Revival steht erneut Lena Dunham (40). Sie übernimmt wieder die Hauptrolle der Hannah und zeichnet zugleich als Serienschöpferin für die Fortsetzung verantwortlich. Die Originalserie lief von 2012 bis 2017 über sechs Staffeln. Im Mittelpunkt standen Hannah und ihre Freundinnen, die sich in New York mit beruflichen Herausforderungen, Freundschaftskrisen und komplizierten Liebesbeziehungen auseinandersetzten. Besonders wechselhaft war das Verhältnis zwischen Hannah und Adam: Immer wieder fanden die beiden zueinander, nur um sich kurz darauf erneut zu trennen. Lena machte später allerdings deutlich, dass sie Adam nie als romantischen Helden konzipiert hatte. Im Zentrum der Serie sollte vielmehr Hannahs persönliche Entwicklung stehen und nicht das klassische Happy End mit ihrem Partner.

Auf viele bekannte Gesichter müssen die Fans beim Revival dagegen nicht verzichten. Ein Großteil der ursprünglichen Clique ist wieder mit dabei: Allison Williams (38) übernimmt erneut die Rolle der Marnie, Jemima Kirke (41) kehrt als Jessa zurück und Zosia Mamet (38) spielt wieder Shoshanna. Auch Andrew Rannells (48) steht als Hannahs Freund Elijah erneut vor der Kamera. Gemeinsam mit Lena hatten die vier Schauspieler ihr Comeback in einem Video angekündigt. Darin lud sie ihre früheren Kollegen zu einem weiteren gemeinsamen Seriensommer ein. Adams Name fehlte bereits bei dieser ersten offiziellen Vorstellung der Besetzung. Ob er möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt doch noch dazustoßen würde, blieb zunächst offen. Mit seiner Aussage gegenüber CinemaBlend hat der Schauspieler diese Frage nun beantwortet: Wenn die bekannte Freundesgruppe wieder zusammenkommt, wird Hannahs langjähriger On-off-Partner nicht dabei sein.

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Getty Images Adam Driver, Schauspieler

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Neilson Barnard / Getty Images Jemima Kirke, Lena Dunham, Zosia Marnet und Allison Williams auf einer "Girls"-Party

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