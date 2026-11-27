Lena Dunham (40) zeigt sich erstmals gemeinsam mit ihrer kleinen Tochter! Die Schauspielerin und Girls-Schöpferin veröffentlichte jetzt auf Instagram mehrere Bilder vom lang herbeigesehnten Familienglück. Darauf ist sie gemeinsam mit ihrem Baby und Ehemann Luis Felber bei einem entspannten Spaziergang mit den beiden Hunden zu sehen. Erst im September hatte die 40-Jährige öffentlich gemacht, dass sie zum ersten Mal Mutter geworden ist. Zu den neuen Aufnahmen schreibt Lena, wie dankbar sie dafür ist. Der Weg zum Familienglück verlief bei ihr allerdings anders als bei vielen anderen Eltern: Die Kleine kam mithilfe einer Leihmutter zur Welt. Lena selbst konnte nach der Entfernung ihrer Gebärmutter kein Kind mehr austragen.

Neben der Gebärmutter wurden der Autorin auch der Gebärmutterhals und ein Eierstock entfernt. Für die Eingriffe entschied sie sich aufgrund ihrer Endometriose, die ihr über viele Jahre hinweg starke Schmerzen bereitet hatte. In einem persönlichen Essay über die Geburt für die Vogue verriet Lena, mit welchen Worten sie ihre Tochter begrüßte: "Hallo. Ich bin deine Mama. Du siehst überhaupt nicht so aus, wie ich es mir vorgestellt hatte, aber genauso richtig. Wir haben auf dich gewartet, weißt du das? Es war so nett von dir, zu kommen." Bereits im April hatte sie in der Sendung "Today with Jenna and Sheinelle" erzählt, dass das Muttersein schon immer ihr Traum und ein wichtiger Teil ihrer Identität gewesen sei. Auch für die Leihmutter fand Lena nur lobende Worte. Eifersüchtig sei sie eher auf ihr Baby gewesen, da es von einer Frau ausgetragen worden sei, die so viel Sicherheit ausgestrahlt habe.

Auf die Geburt ihrer Tochter mussten Lena und Luis aber länger warten als gedacht. Das Baby kam erst 13 Tage nach dem errechneten Termin zur Welt. Während der Entbindung saß Lena am Bett der Leihmutter und konzentrierte sich zunächst ganz auf sie. Erst beim ersten Schrei ihrer Tochter blickte die Schauspielerin auf ihr Kind. Lena und der britische Musiker hatten sich während des Corona-Lockdowns kennengelernt. Bei ihrem ersten Date unternahmen sie einen nächtlichen Spaziergang entlang der Themse. Im April 2021 machten sie ihre Beziehung öffentlich und heirateten noch im selben Jahr. Vor ihrer Partnerschaft mit Luis war die Filmemacherin von 2012 bis 2017 mit Jack Antonoff (42) liiert.

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Getty Images Lena Dunham bei der Berlinale 2024

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Instagram / lenadunham Erster öffentlicher Auftritt als Mutter: Lena Dunham im November 2026 mit ihrem Baby

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