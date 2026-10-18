Gisele Bündchen ist nach Fußverletzung auf Krücken unterwegs

Statt in High Heels bewegt sich Gisele Bündchen (46) derzeit an Krücken fort: Das brasilianische Model hat sich am Fuß verletzt – und ist dadurch sichtlich ausgebremst. Aufnahmen, die TMZ vorliegen, zeigen Gisele am Freitagnachmittag beim Verlassen des Delano Hotels in Miami Beach. An ihrem rechten Fuß trägt sie einen großen medizinischen Stiefel, mit den Gehhilfen unter den Armen schiebt sie sich Schritt für Schritt vom Hoteleingang zu einem bereitstehenden Auto. Allein ist die 46-jährige Hollywoodschönheit dabei nicht, doch wer genau an ihrer Seite ist, geht aus dem Material nicht hervor. Glamouröse Catwalk-Auftritte dürften mit dieser schmerzhaften Einschränkung vorerst in weite Ferne rücken.

Wie und wann sich Gisele überhaupt verletzt hat, ist bislang unklar. Weder zu einem Unfall noch zu einer möglichen Operation gibt es Informationen. Eine Anfrage bei der Vertretung der zweifachen Mutter blieb bislang unbeantwortet. Von schlechter Laune war bei dem Ausflug dennoch nichts zu sehen: Trotz der offensichtlichen Einschränkung zeigte sich die Laufstegschönheit, die einst mit Tom Brady (49) liiert war, sommerlich leger in einem Tanktop, Jeansshorts und schwarzer Sonnenbrille. Dass der klobige Stiefel so gar nicht zum luftigen Miami-Look passen wollte, schien Gisele wenig zu stören, während es mit den Gehhilfen zielstrebig in Richtung Wagen ging.

Pikant ist das Timing: Die Verletzung fällt ausgerechnet mit der für Sonntag in Los Angeles angekündigten Victoria's Secret-Fashionshow 2026 zusammen. Und mit diesem Spektakel verbindet Gisele einiges, gehörte sie einst doch zu den bekanntesten Engeln des Labels und schwebte von 1999 bis 2006 immer wieder über den berühmten Laufsteg. Ob für die diesjährige Ausgabe überhaupt ein Auftritt geplant war, bleibt unbekannt, doch in medizinischem Stiefel und mit Gehhilfen wäre ein Comeback auf dem Catwalk zumindest ein ungewöhnlicher Anblick gewesen. Die Show selbst hatte nach mehrjähriger Pause zuletzt ein Revival gefeiert und zieht seither wieder zahlreiche Models und Musikacts an.

Anzeige Anzeige

Getty Images Model Gisele Bündchen bei der Franca Fund Gala im November 2025, Katar

Anzeige Anzeige

Getty Images Gisele Bündchen und Tom Brady im Mai 2017

Anzeige Anzeige

Getty Images Gisele Bündchen bei der Met Gala 2003

Anzeige