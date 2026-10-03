So denkt Gisele Bündchen vier Jahre später über Scheidung

Knapp vier Jahre nach dem Ende ihrer Ehe mit Tom Brady (49) blickt Gisele Bündchen (46) offenbar ohne Groll auf dieses Kapitel zurück. Die Trennung im Oktober 2022 habe das Model zunächst tief getroffen, inzwischen überwiege jedoch die Dankbarkeit. Ein Insider erklärte gegenüber People: "Sie dachte immer, sie würde für den Rest ihres Lebens mit Tom verheiratet sein. Die Scheidung war sehr erschütternd, und damals fiel es ihr schwer, sie zu verstehen, aber sie ist nicht verbittert." Besonders ihre gemeinsamen Kinder und die vielen Jahre mit dem früheren NFL-Star seien für Gisele heute wertvolle Teile ihres Lebens. Als spiritueller Mensch sehe sie in ihrem neuen Lebensweg außerdem einen tieferen Sinn. "Sie ist dankbar für ihre Kinder und die Jahre, die sie miteinander verbracht haben. Sie ist sehr spirituell, und rückblickend hat sie das Gefühl, dass das Universum einen anderen Plan für sie hatte", hieß es weiter gegenüber dem Blatt. Damit scheint Gisele ihren Frieden mit diesem einschneidenden Kapitel gefunden zu haben.

Gisele und Tom hatten sich im Februar 2009 das Jawort gegeben. Noch im selben Jahr kam ihr Sohn Benjamin zur Welt, Tochter Vivian folgte 2012. Zudem wurde die Brasilianerin Stiefmutter von Toms Sohn Jack, den er aus seiner früheren Beziehung mit Bridget Moynahan (55) hat. Im Oktober 2022 machten Gisele und Tom schließlich ihre Scheidung öffentlich. Beide betonten damals, dass das Wohl ihrer Kinder für sie höchste Priorität habe. Gisele erklärte damals, dass sie und der Sportler sich nach 13 Ehejahren schlicht auseinandergelebt hätten. Schon vor der Trennung soll sie sich mehr Unterstützung im Familienalltag gewünscht haben. In Lars Andersons Buch "Brady: An American Story and the Price of Greatness" wird zudem geschildert, dass das Model vor der Trennung mit einer handgeschriebenen Nachricht um mehr Unterstützung bei der Kinderbetreuung und mehr Aufmerksamkeit für die Familie gebeten haben soll. Später soll sie ihm schließlich unmissverständlich gesagt haben: "Wir passen nicht zusammen."

Auch Tom beschrieb die damalige Phase im Nachhinein als besonders belastend. Während seiner letzten NFL-Saison habe ihn ein persönliches Familienproblem stark beschäftigt. Seine Karriere beendete der Quarterback endgültig 2023, nachdem er einen ersten Rücktritt im Jahr 2022 kurz darauf wieder zurückgenommen hatte. Gisele fand nach der Scheidung ebenfalls einen neuen Weg – und ein neues privates Glück. Im Dezember 2025 heiratete sie den Jiu-Jitsu-Trainer Joaquim Valente (38). Das Paar hat einen einjährigen Sohn, dessen Name bislang nicht öffentlich bekannt ist. Tom wiederum wurden seit dem Ehe-Aus immer wieder Romanzen nachgesagt – unter anderem mit Model Irina Shayk (40) und Internetpersönlichkeit Alix Earle (25). Bestätigt wurden diese Verbindungen jedoch nicht. Während beide ihr Leben nach der Scheidung neu ordneten, blieben sie durch Benjamin und Vivian weiterhin miteinander verbunden.

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Getty Images Bei der Franca Fund Gala 2025 im Museum of Islamic Art in Doha: Gisele Bündchen

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Getty Images Gisele Bündchen und Tom Brady im Mai 2017

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Instagram / gisele Gisele Bündchen während ihrer Schwangerschaft und Joaquim Valente