Tom Brady und Candice Swanepoel gehen Romanze langsam an

Tom Brady (49) und Candice Swanepoel (38) sollen sich seit mehreren Monaten regelmäßig treffen und das offenbar ganz bewusst im Verborgenen. Ein Insider verriet gegenüber People, dass der frühere Footballstar die Zeit mit dem Model sehr genieße: "Sie verbringen viel Zeit miteinander." Beide leben in Miami, ein Treffen sei deshalb unkompliziert möglich. Um eine feste Partnerschaft gehe es dabei aber offenbar nicht. Gegenüber Page Six erklärte eine Quelle: "Er war lange verheiratet und scheint es überhaupt nicht eilig zu haben, wieder sesshaft zu werden." Trotz der regelmäßigen Dates hielten der Sportler und die Südafrikanerin ihre Verbindung bislang weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Stattdessen scheinen die beiden ihr Kennenlernen lieber in aller Ruhe anzugehen. Laut dem Insider ist Tom derzeit rundum zufrieden mit seinem Privatleben und sucht keine neue ernsthafte Beziehung. Seine Kinder und seine beruflichen Projekte hätten für ihn weiterhin oberste Priorität.

Ausgeschlossen sei eine Vertiefung der Romanze mit Candice jedoch nicht: Sollte sich etwas Ernsteres entwickeln, wäre der ehemalige NFL-Profi grundsätzlich offen dafür. Wie sehr die beiden auf Diskretion bedacht sind, zeigt offenbar auch ihr Verhalten im Alltag. Dem Bericht zufolge sollen der Unternehmer und das Model darauf achten, nicht gemeinsam in der Öffentlichkeit gesehen zu werden. Das frühere Victoria's-Secret-Model soll außerdem nur sehr ausgewählten Vertrauten von den Treffen erzählt haben. Bereits zuvor hatte allerdings ein Insider gegenüber Us Weekly behauptet, die beiden seien "schon eine Weile zusammen".

Tom hat eine lange Ehe hinter sich: Seit Oktober 2022 ist er von Gisele Bündchen (46) geschieden. Aus der mehr als 13 Jahre währenden Verbindung stammen Sohn Benjamin und Tochter Vivian. Zudem ist der Sportler Vater von Sohn Jack, den er mit seiner Ex-Partnerin Bridget Moynahan bekam. Auch Candice bringt Familienerfahrung mit. Das Model war früher mit Hermann Nicoli verlobt und hat mit ihm zwei gemeinsame Kinder. Tom und Candice selbst haben die angebliche Romanze bisher nicht öffentlich bestätigt.

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Getty Images Candice Swanepoel, Model

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Carversations with Tom Brady, YouTube Tom Brady gibt Sohn Benjamin eine Fahrstunde, 2026

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Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen bei der Met Gala 2019