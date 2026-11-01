Tom Brady datet wohl Candice und Gisele-Fans laufen Sturm

Tom Brady (49) hat sein Herz möglicherweise neu verschenkt: Gerüchten zufolge datet der ehemalige Footballstar seit mehreren Monaten Candice Swanepoel (38). Weder er noch das Model haben die angebliche Romanze bislang offiziell bestätigt – für Gesprächsstoff sorgt sie dennoch. Besonders in den sozialen Medien reagieren Fans von Toms Ex-Frau Gisele Bündchen (46) empört. Hintergrund ist, dass Candice und Gisele über Jahre für Victoria's Secret arbeiteten und deshalb von vielen Usern als Kolleginnen oder sogar Freundinnen betrachtet werden. "Candice ist Giseles Freundin? Es ist geschmacklos, die Ex-Ehemänner seiner Freundinnen zu daten", kritisierte ein Nutzer laut The Blast im Netz. Ein weiterer Kommentar lautete: "Oh, sie ist wirklich keine Frau, die zu anderen Frauen hält! Niemals im Leben würde ich mich an den Mann meiner Arbeitsfreundin heranmachen." Tom und Candice haben sich zu den Reaktionen bisher nicht geäußert.

Gisele selbst nimmt die Situation offenbar gelassener als manche ihrer Fans. Wie TMZ unter Berufung auf Quellen berichtet, fühlt sich das Model durch Candices Treffen mit Tom weder gestört noch "betrogen". Die beiden Laufstegstars hätten sich beruflich stets unterstützt, eine enge Freundschaft sei daraus nach Angaben der Informanten jedoch nie entstanden. Auch im Netz erhält Candice Unterstützung: Ein User merkte an, dass Erwachsene nach einer Trennung selbst entscheiden könnten, mit wem sie eine Verbindung eingehen – zumal Gisele ebenfalls längst ihr eigenes Liebesleben führe. Tom und die Brasilianerin waren von 2009 bis zur Scheidung 2022 verheiratet. Sie haben die gemeinsamen Kinder Benjamin und Vivian. Aus seiner früheren Beziehung mit Bridget Moynahan (55) stammt außerdem Toms Sohn Jack.

Zwischen Tom und Candice soll sich die angebliche Beziehung ohnehin langsam entwickeln. Berichten zufolge lassen sich beide bewusst Zeit und achten genau darauf, bei ihren Dates nicht zusammen gesehen zu werden. Ihr gemeinsamer Wohnort Miami erleichtere das: Dort könnten sie sich laut Insidern regelmäßig und unauffällig verabreden. Trotz der häufigen Treffen soll der Unternehmer momentan keinen Druck verspüren, eine feste Partnerschaft einzugehen. Nach dem Ende seiner langjährigen Ehe hätten weiterhin seine drei Kinder und seine beruflichen Vorhaben Vorrang. Auch für Candice ist die Familie wichtig: Das Model hat zwei Söhne aus seiner 2018 beendeten Beziehung mit Hermann Nicoli (44).

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Tom Brady und Candice Swanepoel

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Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen bei der Met Gala 2019

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Stephen Lovekin / Getty Images Candice Swanepoel mit Hermann Nicoli