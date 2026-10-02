War dieser Post Tom Bradys Seitenhieb gegen Ex Gisele?

Steckte hinter diesem Instagram-Beitrag von Tom Brady (49) etwa eine Botschaft an seine Ex-Frau Gisele Bündchen (46)? Auf dem Foto ist der ehemalige NFL-Star zu sehen, wie er im goldenen Licht des Sonnenuntergangs einen Football wirft. Dazu schrieb er lediglich: "Wahre Liebe". Autor Lars Anderson greift die Aufnahme in seiner am 29. September veröffentlichten Biografie "Brady: An American Story and the Price of Greatness" auf und interpretiert sie als möglichen Seitenhieb. Denn Tom veröffentlichte das Bild ungefähr einen Monat nach der Geburt von Giseles Sohn. Das Model hatte ihr Kind im Februar 2025 mit ihrem heutigen Ehemann Joaquim Valente (38) bekommen. Ein Freund des Sportlers bezeichnete den Post laut dem Buch als "den sanftesten Mittelfinger", den jemals jemand einer Ex-Frau gezeigt habe. Ob diese Deutung tatsächlich zutrifft, bleibt allerdings offen: Tom selbst erklärte bislang nicht, dass sich das Footballfoto auf Gisele oder ihre neue Familie bezog.

Schon kurz nach Bekanntwerden der Geburt sorgte Tom mit einem weiteren Instagram-Beitrag für Fragen. Weniger als 24 Stunden später teilte er ein längeres Zitat: "Ich glaube wirklich, dass das Geheimnis, geliebt zu werden, darin besteht, zu lieben. Und das Geheimnis, interessant zu sein, besteht darin, interessiert zu sein. Und das Geheimnis, damit andere Schönheit in dir sehen, besteht darin, Schönheit in anderen zu sehen. Und das Geheimnis, einen Freund zu haben, besteht darin, ein Freund zu sein." Wie Lars in "Brady: An American Story and the Price of Greatness" schreibt, interpretierten mehrere Menschen aus Toms Umfeld den Beitrag als verschlüsselte Äußerung über das Ende seiner Ehe. Ein Freund behauptet in der Biografie zudem, der Zeitpunkt von Giseles Schwangerschaft habe den Sportler getroffen. Auch dafür gibt es allerdings keine Bestätigung durch Tom. Seine Scheidung von Gisele hatten die beiden im Oktober 2022 nach 13 Ehejahren abgeschlossen. Rund zwei Jahre später wurde die Schwangerschaft des Models mit Joaquim öffentlich bekannt.

Vor dem Ehe-Aus soll Tom noch um die Beziehung gekämpft haben. Laut Lars nahm der Sportler während der NFL-Saison 2022 eine längere Auszeit vom Trainingslager der Tampa Bay Buccaneers. Diese habe er genutzt, um mit Gisele auf die Bahamas zu reisen. Über die Gründe für ihre Trennung gibt es bis heute unterschiedliche Darstellungen. Journalistin Megyn Kelly (55) behauptete im Format "The Megyn Kelly Show" unter Berufung auf eine anonyme Quelle, neben Toms Karriere hätten auch angebliche Club- und Barbesuche für Streit zwischen dem Paar gesorgt. Belege für diese Darstellung gibt es allerdings nicht. Tom und Gisele äußerten sich ebenfalls nicht dazu. Das ehemalige Paar hat die gemeinsamen Kinder Benjamin (16) und Vivian (13). Außerdem ist der frühere Footballstar Vater von Sohn Jack (19), der aus seiner früheren Beziehung mit Schauspielerin Bridget Moynahan (55) stammt.

Anzeige Anzeige

Getty Images, Getty Images Gisele Bündchen und Tom Brady

Anzeige Anzeige

Instagram / gisele Gisle Bündchen mit ihrem Sohn

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen bei der Met Gala 2019