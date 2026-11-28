Helene Fischer (42) gewährte bei einem Album-Event in München einen seltenen Einblick in ihr Liebesleben. Die Schlagersängerin erschien in Begleitung ihres Ehemannes Thomas Seitel, mit dem sie normalerweise nur äußerst selten gemeinsam in der Öffentlichkeit auftritt. In der vertrauten Atmosphäre der Veranstaltung, bei der auch Freunde des Paares anwesend waren, machte die Musikerin jedoch eine Ausnahme. "Das war heute aber auch so ein Abend mit Freunden, da habe ich gedacht, ist doch Wurst. Also ich meine, ihr habt uns auch auf der Bühne erlebt", erklärte Helene laut Focus ganz ungezwungen. Wie glücklich die beiden auch nach mehreren gemeinsamen Jahren miteinander sind, verdeutlichte die Sängerin anschließend mit einer rührenden Liebeserklärung: "Wir lieben uns und sind immer noch verliebt. Und das ist wunderschön." Aufnahmen des seltenen gemeinsamen Auftritts verbreiten sich inzwischen in den sozialen Medien.

Wie viel Thomas der Sängerin bedeutet, spiegelt sich auch in ihrer Musik wider. Auf ihrem neuen Album "WIR" widmet Helene ihrem Ehemann mit "An meiner Seite" eine musikalische Liebeserklärung. Die Platte erscheint am 4. Dezember und ist ihr erstes Studioalbum seit der Veröffentlichung von "Rausch" im Jahr 2021. Mit Songs wie "Heute Nacht", "Warum", "An meiner Seite" und "Was hast du mit mir gemacht" gewährte die Musikerin ihren Fans bereits vorab einen Einblick in ihr neues Werk, wobei letzterer in den sozialen Medien sogar viral ging. Auf eine begleitende Tournee müssen ihre Anhänger vorerst allerdings wohl verzichten. Bei der Veranstaltung ließ Helene durchblicken, dass für 2027 keine entsprechende Konzertreise geplant sei, und richtete angesichts ihrer erst kürzlich beendeten Tour einen liebevollen Appell an ihre Fans: "Wir haben ja gerade eine Sommer-Tour hinter uns. Spart alle mal. Bitte, fahrt in den Urlaub und lasst es euch gut gehen."

Die gemeinsame Liebesgeschichte von Helene und Thomas begann im Jahr 2018, als sich die beiden bei den Proben zu ihrer damaligen Tournee kennenlernten. Der Akrobat war seinerzeit Teil der Bühnenshow der Sängerin, ehe Ende des Jahres auch ihre private Verbindung öffentlich bekannt wurde. Im Jahr 2021, kurz vor der Geburt ihrer ersten gemeinsamen Tochter, sollen sich die beiden im kleinen Kreis das Jawort gegeben haben. Im August dieses Jahres durfte sich das Paar schließlich über die Geburt seiner zweiten Tochter freuen. Während Helene beruflich regelmäßig im Rampenlicht steht, legt sie großen Wert darauf, ihren Kindern ein Leben abseits der Öffentlichkeit zu ermöglichen. Auch ihre Beziehung zu Thomas hält die Musikerin weitestgehend privat, weshalb gemeinsame Auftritte wie der in München eine Besonderheit bleiben.

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Imago Helene Fischer bei den Schlagerchampions 2026 im Velodrom Berlin

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Getty Images Helene Fischer und Thomas Seitel im November 2017

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