Fans können sich Helene Fischer (42) nun schon bald als Barbie ins Regal stellen! Ab dem 3. Dezember bringt Spielzeughersteller Mattel die "Barbie Signature Helene Fischer" offiziell in den Handel. Die Puppe trägt das funkelnde königsblaue Bühnenoutfit, mit dem die Musikerin während ihrer Tournee in den Jahren 2017 und 2018 für Begeisterung sorgte. Damit die Mini-Helene auch richtig performen kann, gehört außerdem ein goldfarbenes Mikrofon zur Ausstattung, das sich abnehmen lässt. Für die Sammlerpuppe werden 77,99 Euro fällig. Wer noch mehr Helene Fischer möchte, kann sich außerdem ein Bundle mit ihrem neuen Album sichern. Die Platte mit dem Titel "WIR" erscheint am 4. Dezember und damit nur einen Tag nach der Barbie. Das Kombiangebot kostet 95,99 Euro, wie Bild berichtet.

Den Look ihrer eigenen Barbie hat die Sängerin selbst ausgewählt. Schließlich verbindet sie mit dem Kostüm ganz besondere Erinnerungen. Während ihrer damaligen Tournee absolvierte Helene mehr als 70 Shows. Die spektakuläre Inszenierung entstand in Zusammenarbeit mit dem Cirque du Soleil. Zum Auftakt jedes Konzerts schwebte die Entertainerin sogar über die Bühne. "Ich habe dieses Kostüm geliebt und verbinde damit nicht nur unvergessliche Momente auf der Bühne, sondern auch eine sehr prägende Zeit in meinem Leben", erklärte die Künstlerin laut Bild. Auch bei der Umsetzung der Puppe wurde auf möglichst viele Originaldetails geachtet: Die auffälligen Spikes der Miniaturausgabe bestehen aus demselben Material wie die Verzierungen des echten Bühnenkostüms. So können Fans ein Stück ihrer Tourgeschichte im Kleinformat mit nach Hause nehmen.

Hinter der neuen Barbie steckt außerdem eine besondere persönliche Ehrung. Im März nahm Mattel Helene anlässlich des Weltfrauentags in das erste globale "Barbie Dream Team" auf. Zu diesem exklusiven Kreis gehören Frauen, die Geschichte geschrieben haben und als Vorbilder für kommende Generationen gelten. In Deutschland fiel die Wahl auf Helene, die damit neben internationalen Größen wie der Tennisspielerin Serena Williams (45) steht. "Es ist eine unglaublich besondere Anerkennung und erfüllt mich mit großem Stolz", schrieb Helene damals auf Instagram. Zunächst hatte der Spielzeughersteller allerdings nur ein Einzelstück für die Sängerin angefertigt. Jetzt können sich auch ihre Fans die eigene Helene-Barbie nach Hause holen.

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Imago Helene Fischer bei ihrem Konzert in Berlin, 2018

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Imago In der NDR Talkshow: Helene Fischer zu Gast, Hamburg, Aufzeichnung vom 29.04.2026

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