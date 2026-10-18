Ihre Leidenschaft: Dieses Hobby hält Ruth Moschner geheim

Ruth Moschner (50) hat ein überraschendes Hobby: Die beliebte Moderatorin ist nämlich eine begeisterte Gamerin, wie sie jetzt im Gespräch mit Bunte.de verriet. Besonders ein Spiel hat es ihr angetan: Auf ihrem Smartphone taucht sie regelmäßig in die Welt von "June's Journey" ein. Darin übernimmt sie die Rolle der Hobbydetektivin June Parker und versucht, knifflige Rätsel und mysteriöse Fälle zu lösen. Für Ruth ist das Spiel allerdings nicht nur eine unterhaltsame Beschäftigung, sondern auch eine Möglichkeit, vom Alltag abzuschalten. "'June's Journey' ist so ein schöner Safe Space, weil die Frau neugierig ist. Es gibt nichts, was irgendwie übergriffig ist. Da findet keine Sexualisierung statt", schwärmte die TV-Bekanntheit. Besonders die entspannte Atmosphäre scheint ihr zu gefallen. "Da ist mein Kopf total frei. Ich kann mich da komplett mit Rätseln entspannen und habe sehr großen Spaß daran", erklärte sie.

Dass Ruth gerne rätselt, dürfte für ihre Fans keine allzu große Überraschung sein. Schließlich gehörte sie jahrelang zum Rateteam von The Masked Singer und versuchte dort regelmäßig, die Identitäten der verkleideten Promis zu entschlüsseln. Ihre Leidenschaft für knifflige Aufgaben lebt die gebürtige Münchnerin aber auch abseits der Kameras aus. Besonders praktisch findet sie, dass sie zum Spielen lediglich ihr Smartphone benötigt und keine zusätzliche Ausrüstung mitnehmen muss. So könne sie jederzeit eine kleine Gaming-Pause einlegen, wenn sie unterwegs ist. "Gaming ist etwas, das man supergut in der Pause machen kann oder wenn die Bahn mal wieder Verspätung hat oder man auf den Flieger warten muss, dann ist das immer so ein Zeitpunkt", berichtete Ruth gegenüber Bunte.de. Im Gegensatz zum Lesen eines Buches müsse sie sich dabei nicht auf eine längere Beschäftigung einlassen. "Da fange ich kein neues Kapitel in einem Buch an, sondern ich kann jederzeit wieder damit aufhören", erklärte die Moderatorin.

Ihre Begeisterung für Videospiele entdeckte Ruth allerdings schon lange vor ihrer Fernsehkarriere. Bereits als Kind spielte sie gerne mit dem Game Boy – allerdings gehörte die Konsole damals nicht ihr selbst. Weil sich ihre Familie das Gerät finanziell nicht leisten konnte, musste sie zum Zocken regelmäßig eine Freundin besuchen. "Ich bin mit Game Boy aufgewachsen. Konnte ich mir nicht leisten, konnte sich mein Elternhaus nicht leisten. Habe ich dann immer bei einer Freundin gespielt. Das war so cool", erinnerte sich die Moderatorin. Umso besonderer war es für sie, als sie sich später von ihrem eigenen Geld endlich eine Spielkonsole kaufen konnte. Ihre Wahl fiel auf eine Nintendo Wii, die sie sich voller Begeisterung gönnte. "Meine erste Errungenschaft, die ich mir selber geleistet habe, war eine Nintendo Wii. Das habe ich total abgefeiert", erzählte Ruth. Ihre Freude am Gaming hat sie sich bis heute bewahrt – auch wenn sie inzwischen am liebsten auf ihrem Handy spielt.

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Imago Ruth Moschner bei der Verleihung des Deutschen Entertainment Award 2025 im Harbour Club Köln

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Instagram / ruthmoschner Ruth Moschner, Moderatorin

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Getty Images Ruth Moschner, Moderatorin