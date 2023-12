Das ist Ruth Moschners absolutes "Masked Singer"-Highlight!

Das findet Ruth Moschner (47) am besten! Die Moderatorin ist aus dem Rateteam von The Masked Singer gar nicht mehr wegzudenken. Dabei überzeugt sie die Fans stets mit ihren Theorien und konnte damit bereits den einen oder anderen Promi enttarnen. Aber was gefällt der Rate-Queen in all den Staffeln, in denen sie nun schon dabei ist, am besten an der Sendung? Ruth verrät jetzt ihr "The Masked Singer"-Highlight!

"Ich finde grundsätzlich immer die erste Show am coolsten", verrät die Blondine in der Story des offiziellen Instagram-Accounts der Sendung. Denn da habe man noch gar keine Vorstellungen, wie die Stimmen der Teilnehmer klingen oder wie die Kombination aus Maske und Star darunter funktioniert. "Das ist in jeder Staffel immer der erste Auftritt", antwortet die 47-Jährige abschließend auf die Frage, was ihr Highlight der Show sei.

Neben Ruth sitzt für gewöhnlich Rea Garvey (50) im Rateteam. In der aktuellen Staffel war der Musiker allerdings bloß in der vergangenen Sendung zu Gast. Der Ire war zunächst von Álvaro Soler (32) vertreten worden. Aktuell sitzt aber Komiker Rick Kavanian (52) auf seinem Stuhl und versucht hinter die Identitäten der letzten maskierten Stars zu kommen.

Anzeige

Getty Images Ruth Moschner, Moderatorin

Anzeige

Getty Images Ruth Moschner bei "The Masked Singer"

Anzeige

ProSieben / Willi Weber Rea Garvey, Ruth Moschner und Rick Kavanian bei "The Masked Singer"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de