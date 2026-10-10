Überraschung: Ruth Moschner bei "The Masked Singer" enttarnt

In der vierten Folge von "The Masked Singer" auf ProSieben und Joyn kam es zu einer Enthüllung, mit der wohl kaum jemand gerechnet hatte: Unter dem aufwendigen Kostüm von Three Sixty steckte ausgerechnet Ruth Moschner (50). Die Moderatorin gehörte stolze acht Staffeln lang fest zum Rateteam des Showhits und war das absolute Gesicht der Sendung. Nachdem sie jahrelang unzählige maskierte Promis erfolgreich enttarnt hatte, stand sie nun plötzlich selbst als Kandidatin im Scheinwerferlicht. Chris Tall (35) und Verona Pooth (58) bewiesen den richtigen Riecher: Schon vor dem großen Finale des Abends tippten die beiden goldrichtig auf Ruth Moschner. Chris kündigte für diesen Fall sogar eine echte Sensation an. Als die Moderatorin dann tatsächlich aus dem Kostüm schlüpfte, reagierte das komplette Studio begeistert.

Moderator Matthias Opdenhövel (56), der bereits seit über 30 Jahren mit seiner Partnerin zusammen durchs Leben geht, wollte nach der Enthüllung natürlich wissen, wie Ruth den Perspektivwechsel vom Ratepult auf die Bühne erlebt hatte. Die Antwort fiel eindeutig aus: "Es war so cool!", schwärmte sie. Dank ihres Abenteuers hat sie nun den absoluten 360-Grad-Blick auf das Erfolgsformat und schwärmte, dass es hinter den Kulissen einfach "ganz zauberhaft" zugehe. Ein Spaziergang war der Ausflug unter die Maske aber keineswegs. Ruth bestätigte, wie knallhart die Bedingungen unter dem Kostüm wirklich sind: Neben der extremen Hitze habe sie vor allem kaum Luft bekommen. Matthias ordnete den besonderen Moment für das Publikum passend ein: "Ihr wart heute Zeugen von etwas ganz Besonderem: eine 'Masked Singer'-Ikone auf der 'Masked Singer'-Bühne!", erklärte er laut Joyn.

Ruth war allerdings längst nicht der einzige Star, der in Folge vier die Maske fallen lassen musste. Auch Groovy flog auf und musste sich den Zuschauern zu erkennen geben. Chris Tall und Pietro Lombardi (34) tippten vorab fest auf Bastian Bielendorfer (42) unter der knallpinken Verkleidung, während Verona Pooth auf Comedian Martin Schneider setzte. Am Ende behielten die Männer den richtigen Riecher: Aus dem Kostüm schälte sich tatsächlich der Comedian und Bestseller-Autor Bastian Bielendorfer. Seine Teilnahme bezeichnete er als "sicherlich ein Highlight meiner bisherigen Existenz!", wie Joyn berichtete. Auch er kam im Kostüm ordentlich ins Schwitzen und schilderte das auf seine gewohnt derbe Art: "Leck mir den Specht, hab ich mir selber in den Schlüpper gesaftet! [...] Und die Buxe ist so warm, ich werd heute Abend vom ADAC da rausgeschnitten." Weiter geht es mit dem Halbfinale am kommenden Mittwoch um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream bei Joyn.

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Joyn Ruth Moschner als Three Sixty bei "The Masked Singer" 2026

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Joyn/Willi Weber Chris Tall und Verona Pooth bei "The Masked Singer"

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Getty Images Bastian Bielendorfer im Oktober 2018