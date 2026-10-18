In PBB-Late-Night-Show: Christian Lell wird heftig veräppelt

Nach seinem Auszug bei Promi Big Brother nahm Christian Lell (42) direkt auf dem Sofa von "Promi Big Brother - Die Late Night Show" Platz. Dort erwartete den Ex-Fußballer allerdings kein gemütlicher Plausch: Moderator Jochen Bendel (58) löcherte ihn mit kritischen Fragen zu seinem kontroversen Verhalten im TV-Container. Christian kam jedoch kaum zu Wort. Der Host unterbrach ihn mehrfach mitten im Satz. Für viele Zuschauer war das Gespräch deshalb schwer auszuhalten. Auf X machten sie ihrem Ärger Luft. "Ich verstehe ja, dass man nicht unendlich Zeit in der Late Night hat, aber der Bendel hat so 'ne komische Gesprächsführung, die Leute nicht ausreden zu lassen oder Fragen zur Hälfte selbst zu beantworten", schrieb ein Fan auf der Plattform. Die Stimmung im Studio wirkte von der ersten Minute an angespannt – und sie sollte sich im Verlauf der Sendung nicht bessern.

Für einen besonders unangenehmen Moment sorgte der Rückblick auf Christians Zeit in der Show. Nachdem der Highlight-Zusammenschnitt über die Bildschirme geflimmert war, blieb der Applaus des Livepublikums weitgehend aus. Mehrere Nutzer griffen die Szene sofort auf. "Christians Highlights laufen. Danach klatscht niemand. Höchststrafe", hieß es in einem Kommentar. Für zusätzliche Spannung sorgte dann der Auftritt von Gedeon Burkhard (57). Der Schauspieler nahm im Laufe der Sendung neben Christian auf dem Sofa Platz – die Atmosphäre blieb frostig. Nach einer Werbepause berichtete Jochen, dass die beiden Männer in der Zwischenzeit stumm nebeneinandergesessen und kein einziges Wort miteinander gewechselt hätten. Auf Nachfrage gab sich Christian gelassen und betonte, er nehme die Situation nicht so ernst und habe kein Problem. Gedeon sah das deutlich anders: "Dieser Mann ist für mich nicht existent." Seine ablehnende Haltung begründete der Schauspieler unter anderem mit dem Verhalten, das Christian im "Promi Big Brother"-Haus gegenüber den Bewohnerinnen an den Tag gelegt hatte.

Doch damit nicht genug: Auch Reality-TV-Bekanntheit Martin Angelo (33) stieß auf dem Sofa dazu. Er eröffnete Christian, dass er sich in ihn "verliebt" habe. Viele hätten Martin daraufhin aber kritisiert, da Christian eine Red Flag sei. Er fragte den früheren Sportler provokant, warum die "Leute ihn derart scheiße finden". Dem 42-Jährigen wurde das zu bunt und er beschwerte sich: "Es ist nicht besser, was ihr hier macht, als das, was ihr mir vorwerft." Dem stimmten zahlreiche Nutzer zu: "Leichtes Mobbing von Leuten, die anders sind, ist es schon irgendwie gerade bei der Late Night." Ein weiterer Kommentar lautete: "Richtig unangenehm, gerade zu schauen. Komplette Sendung mit dem einen Ziel, einen Menschen öffentlich bloßzustellen." Ein Dritter schrieb wiederum: "Ich an Christians Stelle würde einfach aufstehen und gehen."

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Joyn Christian Lell bei "Promi Big Brother", Oktober 2026

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RTLZWEI Jochen Bendel, Moderator

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Joyn Gedeon Burkhard bei "Promi Big Brother" 2026

Imago Beim KAMPF DER REALITYSTARS 6 Screening: Martin Angelo im Cinenova Kino Köln, 30.04.2025