Spott von Jochen: Fans lachen nach Christian Lells PBB-Exit

Für Christian Lell (42) ist der Traum vom Sieg bei Promi Big Brother kurz vor dem Ziel geplatzt: Der ehemalige Fußballer musste die Show ausgerechnet vor dem Finale verlassen. Direkt nach seinem Rauswurf ging es für ihn zu Moderatorin Marlene Lufen (55) zum Interview. Sie wollte wissen, warum er sich bei seinen Mitbewohnern unbeliebt gemacht hatte und weshalb er am Ende die wenigsten Zuschauerstimmen erhielt. Christian wirkte angesichts der direkten Nachfrage sichtlich verdutzt und wich mehrfach aus. "Ich verstehe die Frage nicht", antwortete er. Lange blieb diese Reaktion allerdings nicht unkommentiert: Moderator Jochen Schropp (47) griff die ausweichende Antwort wenig später mit einem spöttischen Seitenhieb auf: "Eine konkrete Frage, die er nicht konkret beantworten konnte. Damit hat er mich jetzt noch wütender gemacht."

Zahlreiche Zuschauer zeigten sich auf der Plattform X vom Konter des Moderators begeistert. Sie feierten ihn dafür, dass er offen Stellung bezogen hatte. "Jochen, wie geil!", jubelte ein Nutzer zum Beispiel. Ein weiterer Fan stimmte zu und schrieb: "Jochen bezieht Stellung. Gut." Andere nahmen sich Christians erste Worte nach dem Aus vor und ergänzten sie sarkastisch. "Ich verstehe die Frage nicht. Ich bin doch noch gar nicht raus. Ich bin doch beliebt", legte ein User dem Ex-Sportler augenzwinkernd in den Mund.

Auch unabhängig von Jochens Konter sorgte Christians Umgang mit Marlenes Frage für Diskussionen. "Wie eklig war er bitte zu Marlene? Er hat sie direkt versucht zu manipulieren", lautete ein Kommentar. Ein anderer Fan verglich die ausweichende Reaktion des 42-Jährigen scherzhaft mit dem Auftreten eines Politikers: "Raffiniert. Und sehr elegant auf die Frage reagiert. Christian hätte Chancen in der Politik." Der frühere Profisportler schied in der 14. Liveshow aus und belegte den sechsten Platz bei "Promi Big Brother."

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Joyn Christian Lell bei "Promi Big Brother" im Oktober 2026

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Joyn/Willi Weber Jochen Schropp und Marlene Lufen, Moderatoren

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Joyn Christian Lell bei "Promi Big Brother", Oktober 2026