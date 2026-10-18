Julius Tkatschenko & Linda mussten mit Baby ins Krankenhaus

Große Sorge bei Julius Tkatschenko und seiner Partnerin Linda: Nur wenige Tage nach der Geburt ihres Sohnes musste die junge Familie noch einmal zurück in die Klinik – und blieb dort ganze vier Tage. In einem tränenreichen Video auf Instagram schildern die beiden Realitysternchen nun, wie drastisch sich der Zustand ihres Babys verschlechtert hatte. Der Kleine habe kaum noch getrunken, fast ununterbrochen geschlafen und insgesamt immer angeschlagener gewirkt. Die Hebamme schlug schließlich Alarm: Der Säugling hatte erneut Gewicht verloren und war deutlich gelber geworden. Im Krankenhaus stellten die Ärzte dann einen stark erhöhten Bilirubinwert und eine ausgeprägte Neugeborenengelbsucht fest, die eine sofortige Behandlung erforderte.

Schon bei der ersten Entlassung aus dem Krankenhaus sei der Bilirubinwert ihres Sohnes erhöht gewesen, erklärt das Paar, damals allerdings noch in einem vertretbaren Bereich. Als sich der Zustand des kleinen Jungen wenige Tage später verschlechterte, riet die Hebamme zur sofortigen Fahrt in die Klinik. Der Kleine wurde daraufhin untersucht, bekam über einen Venenzugang Infusionen und wurde zusätzlich an ein EKG angeschlossen – für die frischgebackene Mutter ein kaum auszuhaltender Anblick. "Ich hatte so eine Angst, aber wir waren sehr gut aufgehoben. Also wirklich Top-Team wieder, wo wir waren", berichtet sie.

Inzwischen konnte die Familie die Klinik wieder verlassen – und auch wenn die vergangenen Tage an den Nerven gezehrt haben, geht es dem Jungen nach Angaben seiner Eltern mittlerweile deutlich besser. "Er ist wieder fit", stellt Julius erleichtert fest und ergänzt mit einem Augenzwinkern: "Er ist jetzt fitter als ich." Auch zu Hause bleibt der Alltag nun straff durchgetaktet: Linda soll ihren Sohn alle zweieinhalb Stunden stillen, zusätzlich Milch abpumpen und mit Pränahrung zufüttern. Trotz der anstrengenden Aussichten überwiegt bei ihr die Erleichterung. "Die nächsten Tage werden auch noch anstrengend, aber Hauptsache, es geht ihm besser", betont sie.

Anzeige Anzeige

Instagram / julius_tko Julius Tkatschenko und seine Freundin Linda

Anzeige Anzeige

Instagram / julius_tko Julius Tkatschenkos Partnerin Linda und ihr Sohn, Oktober 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / julius_tko Julius Tkatschenko und Linda mit ihrem neugeborenen Sohn, Oktober 2026