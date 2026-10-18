Julius ist Papa: Das wünscht ihm Ex-Kumpel Calvin Steiner

Julius Tkatschenko ist zum ersten Mal Vater geworden – und auch sein ehemaliger Kumpel Calvin Steiner hat die freudigen Nachrichten mitbekommen. Im Gespräch mit Promiflash äußert sich der Realitystar nun zum Familienzuwachs seines einstigen Freundes und dessen Partnerin Linda. Obwohl zwischen den beiden Männern seit Monaten Funkstille herrscht, findet Calvin freundliche Worte für die frischgebackenen Eltern. "Also, ich freue mich für die beiden", stellt er gegenüber Promiflash klar. Seine Glückwünsche gelten dabei nicht nur Julius, sondern ausdrücklich auch Linda und dem gemeinsamen Baby. Zudem hofft Calvin, dass die beiden auch abseits des Reality-TV-Trubels als Paar zueinandergefunden haben und ihre neue Rolle als Eltern gemeinsam meistern. Warum der Kontakt zwischen ihm und Julius abgebrochen ist, lässt Calvin in dem Gespräch offen.

Ganz aus den Augen verloren hat Calvin das Paar offenbar trotzdem nicht: Die gemeinsamen TikTok-Videos von Julius und Linda hat er gesehen und findet sie "superwitzig". Über die Partnerin seines ehemaligen Kumpels sagt er gegenüber Promiflash: "Ich hoffe, und ich denke auch, dass sie ihm sehr gut tut und dass die beiden somit halt einfach vielleicht auch ganz abseits von diesem Reality-Game einfach zueinander gefunden haben und auch sich ums Kind kümmern." Wie herausfordernd der Alltag mit einem Baby sein kann, weiß der Realitystar nach eigener Aussage aus seinem persönlichen Umfeld. "Ich habe selber jetzt zwei Nichten, eine ist ein Jahr, eine ist 3 Jahre – und da weiß ich natürlich auch, was damit verbunden ist. Und das ist nicht einfach, das ist ein Vollzeitjob", erklärt er. Für die junge Familie hat Calvin deshalb einen besonderen Wunsch: "Und da hoffe ich, leidet das Kind nicht darunter. Und die beiden leiden da auch nicht drunter."

Anfang Oktober 2026 machten Julius und Linda die Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes auf Instagram öffentlich. Das Paar teilte mehrere persönliche Aufnahmen aus dem Krankenhaus, die die beiden kurz nach der Entbindung erstmals gemeinsam mit ihrem Nachwuchs zeigten. "Willkommen auf der Welt, unser Kleines", schrieben sie dazu. Viele Details behielten die frischgebackenen Eltern zunächst für sich: Weder den Namen noch den genauen Geburtszeitpunkt oder das Geschlecht ihres Babys verrieten sie. Zwischen Calvin und seinem ehemaligen Kumpel herrscht seit Monaten Funkstille. Warum die beiden keinen Kontakt mehr haben, ließ der Realitystar im Gespräch mit Promiflash offen.

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Imago Calvin Steiner bei der Premiere von Der Promihof auf dem Gertrudenhof in Hürth

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Instagram / julius_tko Julius Tkatschenko und Linda mit ihrem neugeborenen Sohn, Oktober 2026

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Imago Calvin Steiner bei der Premierenfeier des RTL2-Formats "Der Promihof" auf dem Gertrudenhof in Hürth, 14.10.2026