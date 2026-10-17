Trotz Zoff: Julius wollte mit Calvin zu "#CoupleChallenge"

Zwischen Calvin Steiner und Julius Tkatschenko herrscht seit Monaten Funkstille – doch das hielt Julius offenbar nicht davon ab, einen überraschenden Schritt zu wagen. Bei der Premiere von Der Promihof verriet Calvin im Interview mit Promiflash, dass ihn eine unerwartete Anfrage erreicht hatte: Julius wollte gemeinsam mit ihm an der Realityshow #CoupleChallenge teilnehmen. Das Kuriose daran: Nach schwerwiegenden Meinungsverschiedenheiten haben die beiden eigentlich keinen Kontakt mehr. Für den ehemaligen AYTO-VIP-Kandidaten kam eine gemeinsame Teilnahme allerdings nicht infrage. Er lehnte das Angebot ab und machte deutlich, dass ihn weder eine attraktive Gage noch zusätzliche Aufmerksamkeit dazu bewegen könnten, nach dem Zerwürfnis wieder mit seinem ehemaligen Kumpel vor die Kameras zu treten. Offenbar wiegen seine persönlichen Prinzipien für ihn schwerer als ein möglicher TV-Deal.

Im Gespräch mit Promiflash fand Calvin deutliche Worte für den Vorstoß seines ehemaligen Freundes. "Er wollte unbedingt mit mir noch mal '#CoupleChallenge' machen. Aber ich bin kein Mensch, der für irgendwas oder für Geld oder für Fame oder sowas seine Prinzipien über Bord wirft", stellte er klar. Seine Entscheidung sei daher eindeutig gewesen: "Von daher habe ich ihm da abgesagt und würde das auch niemals mehr mit ihm machen." Damit macht Calvin deutlich, dass seine Absage nicht nur für die konkrete Anfrage gilt. Auch für zukünftige gemeinsame TV-Projekte kommt Julius für ihn offenbar nicht mehr infrage. Eine Hintertür lässt sich der Germany Shore-Star mit diesen Worten jedenfalls nicht offen. Dass ausgerechnet ein gemeinsames Format die beiden wieder zusammenbringen könnte, scheint für ihn ausgeschlossen.

Calvin und Julius galten lange als enge Reality-Freunde und standen gemeinsam immer wieder im Rampenlicht. Im Juni 2026 machten die beiden jedoch öffentlich, dass sie keinen Kontakt mehr zueinander haben. Als Grund für das Freundschafts-Aus nannte Calvin schwerwiegende Meinungsverschiedenheiten. Besonders enttäuscht sei er darüber, dass Julius aus seiner Sicht nie das Gespräch gesucht habe, um die Differenzen aus der Welt zu schaffen. Stattdessen habe dieser direkt mit einem TV-Angebot angeklopft. "Da gibt's nicht mal eine Entschuldigung. Aber stattdessen wird lieber gefragt, ob wir zusammen '#Couple Challenge' machen, so also, das sind so Dinge. Nee", erklärte Calvin gegenüber Promiflash. Eine Aussprache zwischen den ehemaligen Freunden ist damit weiterhin nicht in Sicht.

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Imago Calvin Steiner bei der Premierenfeier des RTL2-Formats "Der Promihof" auf dem Gertrudenhof in Hürth, 14.10.2026

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Instagram / julius_tko Julius Tkatschenko, Realitystar

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Imago Calvin Steiner bei den RTL+ Reality Awards 2026 im Maritim Hotel Bonn