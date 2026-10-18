Keke Palmer will mit dem richtigen Partner zehn Kinder

Keke Palmer (33) träumt von einer richtig großen Familie. In der neuesten Folge des Podcasts "Friends Keep Secrets" sprach die Schauspielerin ganz offen über ihre Zukunftspläne – und die fallen durchaus üppig aus. "Wenn es die richtige Person ist und ich mein Gegenstück finde, insbesondere biologisch zum richtigen Zeitpunkt, dann seht ihr mich vielleicht mit zehn Kindern herumlaufen. Ich möchte eine große Familie", erklärte sie in dem Format. Für Keke kommen bei der Familienplanung offenbar zwei Faktoren zusammen: Sie möchte den richtigen Partner finden und hofft, dass sich ihr Kinderwunsch auch biologisch noch verwirklichen lässt. Mutter ist die Sängerin bereits: Aus ihrer früheren Beziehung mit Darius Jackson stammt ihr Sohn Leo, der mittlerweile drei Jahre alt ist.

Seit der Trennung von Darius im Jahr 2023 ist kein neuer Partner an Kekes Seite bekannt. Wie sie im Podcast verriet, bleibt ihr neben ihren beruflichen Verpflichtungen und der Zeit mit ihrer Familie nur wenig Gelegenheit, sich auf die Suche nach einer neuen Liebe zu machen. Dennoch weiß sie ziemlich genau, welche Eigenschaften ihr zukünftiger Partner mitbringen sollte, wie Us Weekly berichtet. "Wenn er eine wirklich tolle Persönlichkeit hat, wenn er mich zum Lachen bringt, wenn er mir ein gutes Gefühl gibt ... wenn ich mich in seinen Armen sicher fühle ... oh Mann, dann hat er es geschafft", schwärmte sie. Ihr Traummann dürfe ruhig zurückhaltend sein und charakterlich einen Gegenpol zu ihr bilden, solange die Balance zwischen beiden stimmt. Aus der Unterhaltungsbranche müsse er nicht kommen – Ehrgeiz im eigenen Beruf und mit Anfang 30 eine gewisse Orientierung im Leben seien ihr aber wichtig.

Keke und Darius waren etwa anderthalb Jahre liiert. Ihren Wunsch, Mutter zu werden, habe sie damals ganz bewusst verfolgt, da sie in ihm einen guten Vater gesehen habe. Gleichzeitig habe sie sich bereits vor Leos Geburt mit der Möglichkeit auseinandergesetzt, dass ihre Beziehung scheitern könnte. Für Keke stand jedoch fest, dass sie auch in diesem Fall hinter ihrer Entscheidung stehen und die Verantwortung für ihr Kind übernehmen würde. Nach dem Liebesaus wurde es zunächst turbulent: Im November 2023 beantragte die Produzentin wegen mutmaßlicher körperlicher Übergriffe eine einstweilige Verfügung gegen ihren Ex. Nach einer Mediation wurde diese wieder aufgehoben, später einigten sich die beiden auf das gemeinsame Sorgerecht. Im Oktober 2024 fand Keke gegenüber People versöhnliche Worte: "Ich bin so stolz auf ihn und freue mich für ihn. Ich bin jetzt sehr erleichtert, weil ich weiß, dass alles unter Kontrolle ist." Inzwischen sollen beide freundschaftlich miteinander umgehen und gemeinsam für ihren Sohn da sein.

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Getty Images Keke Palmer im Februar 2025

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Getty Images Keke Palmer bei der Vanity-Fair-Oscar-Party, 2025

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Getty Images Keke Palmer und Darius Jackson mit ihrem Baby Leodis im April 2023