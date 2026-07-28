Romanze mit Keke Palmer? Sean Evans auf Dating-App unterwegs

Während Gerüchte über eine mögliche Romanze zwischen Sean Evans und Keke Palmer (32) die Runde machen, hat der Moderator und Schöpfer der Sendung "Hot Ones" offenbar ein aktives Profil auf der Promi-Dating-App Raya. Laut der US Sun soll er dort unter seinem Vornamen gelistet sein, angegeben haben, im Fernsehen zu arbeiten, und New York als seinen Wohnort eingetragen haben. Außerdem soll auf dem Profil stehen: "Besuche Los Angeles." Verknüpft sei das Profil mit seinem offiziellen Instagram-Account und enthalte mehrere Fotos von ihm – unter anderem von der Oscarverleihung sowie von der Abschlussfeier der University of Illinois, wo er als Redner auftrat.

Während Sean also angeblich auf Partnersuche ist, schwärmte Keke zuletzt in der Sendung "Today with Jenna & Sheinelle" in höchsten Tönen von ihrer Verbindung zu dem 40-Jährigen. "Unsere Chemie ist echt... Die könnte ich nicht erzwingen, selbst wenn ich es versuchen würde", erklärte die Schauspielerin. Gleichzeitig wehrte sie sich augenzwinkernd gegen Spekulationen über eine ernste Beziehung: "Leute, lasst es sich entwickeln! Die haben eure Freundin in zwei Sekunden verheiratet!", scherzte sie. Bereits im vergangenen Jahr sorgten die beiden für Aufsehen, als sie bei Kekes dritter Teilnahme an "Hot Ones" vor der Kamera miteinander knutschten. Wenig später wurden sie bei einem romantischen Abendessen in einem italienischen Restaurant in Brooklyn, New York, gesichtet. Ein Augenzeuge berichtete laut Page Six, das Paar sei "ganz aufeinander fokussiert" gewesen und Sean sei "verknallt" gewirkt.

Keke und Sean lernten sich bereits 2017 kennen, als die Schauspielerin zum ersten Mal als Gast in "Hot Ones" auftrat. Vier Jahre später folgten eine zweite gemeinsame Episode, und 2023 gestand Sean in der Sendung "Chicken Shop Date", dass Keke sein Schwarm sei. Privat hat die Schauspielerin seit 2023 eine turbulente Zeit hinter sich: Damals trennte sie sich von ihrem Ex-Partner Darius Jackson, nachdem dieser sie öffentlich wegen eines freizügigen Kleides kritisiert hatte, das sie bei einem Usher (47)-Konzert getragen hatte. Mit Darius teilt sie den gemeinsamen Sohn Leodis, der im Februar 2023 zur Welt kam.

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Getty Images Sean Evans bei der "Hot Ones" Live-10th-Anniversary-Fanexperience im Avalon Hollywood, Los Angeles, 25. September 2025

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Getty Images Schauspielerin Keke Palmer bei den The Fashion Trust U.S. Awards 2025

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Getty Images Sean Evans beim YouTube FYC Event im Pacific Design Center in West Hollywood, 18. Mai 2025