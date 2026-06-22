Nach Baby Leo: Keke Palmer findet nun wieder zurück zu sich

Beim Tribeca Film Festival in New York City hat sich Keke Palmer (32) Anfang Juni in einem offenen Gespräch mit Whoopi Goldberg (70) über ihre persönliche Wellness-Reise geäußert. Die Schauspielerin sprach dabei darüber, wie sie nach der Geburt ihres Sohnes Leo im Februar 2023 wieder zu sich selbst gefunden hat – und wie das Muttersein ihr Leben grundlegend verändert hat. Der Talk fand im Rahmen eines Storyteller-Events des Festivals statt und drehte sich um Themen wie Ruhm, soziale Medien und körperliches wie mentales Wohlbefinden.

Im Gespräch mit Goldberg erklärte Keke, dass sie erst durch die Schwangerschaft und die Zeit danach begonnen habe, vieles neu zu betrachten. "Ich musste wieder in Kontakt mit meinem Körper kommen, weil Schwangerschaft so eine außerkörperliche Erfahrung ist", sagte sie gegenüber dem Magazin People. Durch Pilates habe sie gelernt, bewusst im eigenen Körper zu bleiben – und das habe sich auch auf ihren Alltag ausgewirkt. Als Mutter sei man gar nicht anders in der Lage, als präsent zu sein: "Dein Kind macht dich gegenwärtig." Außerdem habe ihr die Mutterschaft gezeigt, was sie sich im Leben verdient – "einfach durch die Liebe zu diesem Baby". Selbstliebe allein reiche als Motivation nicht aus, um wirklich etwas zu verändern, betonte sie. Entscheidend sei für sie das Gefühl von Leichtigkeit und Ausgeglichenheit.

Inspiriert von ihrer eigenen Entwicklung hat Keke nun die digitale Wellness-Plattform Practice by Palmer ins Leben gerufen. Die App bietet Workouts, Audio-Reflexionen, eine Community und sogar Live-Sessions mit der Schauspielerin selbst. Künftig plant sie auch Erlebnisse in der echten Welt für ihre Online-Community. Bereits vor dem Festival-Gespräch hatte sich Keke mit einem TED Talk zum Thema Selbstbefreiung zu Wort gemeldet, in dem sie ähnliche Gedanken geteilt hatte. Den Titel des Vortrags – "How I set myself free" – fasst zusammen, wohin die Reise für die 32-Jährige geht.

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Getty Images Keke Palmer, Schauspielerin

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Instagram / keke Keke Palmer und ihr Sohn Leodis

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Getty Images Keke Palmer im Februar 2025