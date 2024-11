Keke Palmer spricht offen über damalige Beziehung mit Darius

Keke Palmer (31) hat erstmals offen über ihre schwierige Beziehung zu ihrem Ex-Freund Darius Jackson gesprochen. In einem exklusiven Interview mit People bezeichnet die Schauspielerin ihre vergangene Beziehung als "ungesund" und erzählt von den Herausforderungen, die sie durchstehen musste. Nach der Geburt ihres Sohnes Leo im Februar vergangenen Jahres und einer öffentlichen Trennung bricht Keke nun ihr Schweigen und gibt Einblicke in die turbulenteste Zeit ihres Lebens.

Die Beziehung zwischen Keke und Darius begann vielversprechend. "Es fühlte sich sehr spirituell an für Darius und mich", erinnert sie sich. "Wir hatten beide unsere Einsamkeit und schufen einen Raum, in dem wir gemeinsam existieren konnten." Ihr Sohn Leo war ein Wunschkind, doch nach seiner Geburt geriet die Beziehung ins Wanken. Bereits vor dem öffentlichen Disput im Juli, als Darius Keke für ein Outfit bei einem Konzert von Usher (46) kritisierte, gab es hinter den Kulissen Probleme. Es kam zu Vorwürfen häuslicher Gewalt und einem Sorgerechtsstreit um ihren Sohn, der schließlich durch eine gemeinsame Vereinbarung beigelegt wurde.

Keke, die bereits als Kinderstar bekannt wurde und mit nur 31 Jahren ihre zweite Autobiografie veröffentlicht, reflektiert in ihrem neuen Buch "Master of Me: The Secret to Controlling Your Narrative" über ihr Leben im Rampenlicht. Sie spricht über die Herausforderungen, gleichzeitig erwachsen zu sein und doch die Unreife ihres Alters zu erleben. Trotz aller Schwierigkeiten fühlt sie sich nun in Frieden und findet Vergebung. "Ich bin so stolz auf ihn und freue mich für ihn", sagt sie über Darius, der sich kürzlich dem Militär angeschlossen hat. Keke konzentriert sich nun auf ihre Karriere und das Wohl ihres Sohnes Leo.

Getty Images Keke Palmer und Darius Jackson mit ihrem Baby Leodis im April 2023

Getty Images Keke Palmer, 2024

