Law Roach erklärt, warum Keke Palmer ihn als Stylist feuerte

Law Roach hat überraschend offen darüber gesprochen, warum seine Zusammenarbeit mit Keke Palmer (33) endete. Im Podcast "Aspire with Emma Grede" erzählte der Stylist, dass es während der Schwangerschaft der Schauspielerin mit Sohn Leodis zu grundlegend unterschiedlichen Vorstellungen kam. Roach wollte Palmers Babybauch bewusst hervorheben und die Schwangerschaft zum Mittelpunkt seiner Styling-Ideen machen. Die Schauspielerin hingegen war noch nicht bereit, ihre Schwangerschaft öffentlich zu machen, und wollte ihren Bauch mit ihrer Kleidung kaschieren. Rückblickend räumte der Stylist ein, weder bei den Outfits noch bei der gewünschten Ausstrahlung den richtigen Ton getroffen zu haben. Am Ende trennte sie sich von ihm – für ihn eine völlig nachvollziehbare Entscheidung. Für Keke arbeitete er etwa in den Jahren 2022 und 2023, also genau in jener Zeit, in der sie ihren Sohn erwartete.

Wie schwierig die Situation damals war, schilderte Law im Podcast sehr deutlich. "Sie war schwanger und log darüber, schwanger zu sein. Und diese Frau ließ mich sie in all diese Sachen stecken, um diesen Babybauch zu verstecken, obwohl jeder auf der Welt wusste, dass sie schwanger war, und sie wollte es niemandem erzählen", erinnerte er sich. Law betonte zugleich, dass er Palmer ihre Entscheidung nicht vorwerfe. Schließlich sei es allein ihre Sache, wann sie ihre Schwangerschaft mit der Öffentlichkeit teilen möchte. "Aber es war ihre Erfahrung und ihre Entscheidung, allen zu sagen, dass sie schwanger war, wann sie es wollte", betonte er gegenüber Emma Grede. Die unterschiedlichen Vorstellungen sorgten letztlich dafür, dass die Outfits weder seinen Ansprüchen noch denen der Schauspielerin gerecht wurden.

Groll hegt Law trotz der Entlassung nicht – im Gegenteil. "Ich liebe Keke über alles. Es war nicht persönlich, es war eine geschäftliche Entscheidung, die sie treffen sollte", erklärte er im Podcast. Palmer habe ihm telefonisch mitgeteilt, dass sie die Zusammenarbeit beenden wolle – und dabei eine deutliche Botschaft formuliert: "Du bist vielleicht der beste Stylist der Welt, aber du bist nicht der beste Stylist für mich." Genau diese Deutlichkeit rechnet er ihr bis heute hoch an. "Sie weiß genau, wer sie ist und was sie wollte. Und ich konnte das nicht liefern, und ich bin darüber nicht sauer", so der Stylist weiter. Mittlerweile blickt er mit Stolz auf die Geschichte zurück. Die Entscheidung Kekes, die Zusammenarbeit zu beenden, bezeichnete er sogar als "eine großartige geschäftliche Entscheidung".

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Getty Images Law Roach bei einer Modenshow von Tom Ford

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Getty Images Keke Palmer im Februar 2025

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Getty Images Law Roach bei den MTV Movie & TV Awards: Unscripted 2021