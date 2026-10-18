Keksis Angelman-Syndrom: Jennifer Saro hat Haushaltshilfe

Jennifer Saro (30) und Alexander Meyer (35) haben sich in Dortmund ein gemeinsames Zuhause aufgebaut. Seit rund einem Jahr leben die ehemalige Bachelorette, der BVB-Torwart und Jennifers Sohn "Keks" nun unter einem Dach. Der Junge, den die Influencerin mit in die Beziehung brachte, hat das Angelman-Syndrom und benötigt im Alltag besondere Unterstützung. Wie das Paar gegenüber Bild verriet, meistern die beiden die damit verbundenen Herausforderungen gemeinsam. Entlastung bekommen sie dabei von einer Haushaltshilfe und bei Bedarf von einer Babysitterin, die sich um Keks kümmert.

Für Alexander steht vor allem der familiäre Zusammenhalt im Mittelpunkt. "Jede Familie hat ihren Rucksack zu tragen. Entscheidend ist, dass wir uns gegenseitig unterstützen und als Team auftreten", erklärte der Torwart im Gespräch mit Bild. Auch Jennifer betonte, wie eng sie und ihr Partner miteinander verbunden seien: "Alex ist mein bester Freund. Wir trennen eigentlich nichts, haben andere Herausforderungen als andere Familien. Es ist auf eine andere Art anstrengend." Trotz der besonderen Anforderungen ihres Familienalltags können sich die beiden auch weiteren gemeinsamen Nachwuchs vorstellen.

Während Jennifer als Influencerin und Unternehmerin ihre eigenen Projekte vorantreibt, steht Alexander für Borussia Dortmund im Tor. Bei allen beruflichen Zielen hat das gemeinsame Familienleben für beide einen hohen Stellenwert. Das zeigt sich auch mit Blick auf Alexanders weitere Karriere: Sein Vertrag beim BVB läuft noch bis 2027, und der Torwart möchte noch einige Jahre auf höchstem Niveau spielen. Sollte irgendwann ein Wechsel zu einem anderen Verein anstehen, würde er diese Entscheidung nicht mehr nur mit Blick auf sich selbst treffen. Gegenüber Bild stellte er klar: "Es muss für uns alle passen – für mich, für Jenny und für Keksi. Ich treffe solche Entscheidungen nicht mehr alleine."

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Instagram / jennifersaro Alex Meyer und Jennifer Saro, Mai 2025

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Instagram / jennifersaro Jennifer Saro mit ihrem Sohn Keksi und ihrem Freund Alexander Meyer, Juni 2025

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Instagram / jennifersaro Jennifer Saro mit ihrem Sohn Keksi und Alexander Meyer, Oktober 2024