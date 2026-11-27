Jennifer Saro (30) hat allen Grund zur Freude: Ihr Sohn Keks hat beim Lauftraining einen großen Fortschritt erzielt. In ihrer Instagram-Story nahm die Reality-Bekanntheit ihre Follower mit in einen Trainingsraum, in dem der Kleine auf einem speziellen Laufband seine Übungen absolvierte. Die stolze Mutter konnte ihre Begeisterung über den Erfolg kaum zurückhalten und schrieb zu den Aufnahmen: "Keks ist einfach circa 1.000 Schritte gegangen! Haben's geschafft!" Jennifers Sohn lebt mit dem Angelman-Syndrom. Viele Betroffene können nicht sprechen, haben motorische Einschränkungen und sind lebenslang auf Unterstützung angewiesen. Gleichzeitig zeigen sie häufig eine ausgeprägte Lebensfreude.

Auch während der Trainingseinheit war Keks offenbar bestens gelaunt. "Keks war auch richtig gut drauf beim Training!", berichtete Jennifer in ihrer Instagram-Story. Der Kleine ging also nicht nur motiviert, sondern auch mit sichtlich viel Freude an die Übungen heran. Für seine Mutter war das ein weiterer Grund, sich über den gelungenen Trainingstag zu freuen. Einen kleinen Haken gibt es für Jennifer allerdings: Wie sie verriet, macht Keks beim Training besser mit, wenn seine Mama nicht direkt zuschaut. Statt ihren Sohn vom Rand aus anzufeuern, wartet sie deshalb um die Ecke oder vor der Tür, bis die Einheit beendet ist. "Dann klappt es nämlich besser", verriet Jennifer.

Jennifer durfte ihren Sohn, den sie gemeinsam mit Nicolas Lazaridis alias Inscope21 (31) hat, im Mai 2022 auf der Welt begrüßen. Während Nico anfangs nur wenig im Alltag seines Kindes präsent war, hat sich sein Verhältnis zu Keks inzwischen grundlegend gewandelt. Heute ist der Webstar sichtlich stolz auf seinen Sohn und darauf, wie dieser seinen ganz eigenen Weg geht. "Wenn er jetzt viereinhalb wäre und die Behinderung nicht hätte, dann klar, könnte ich jetzt mit ihm Fußball spielen wahrscheinlich. Aber Bro, manchmal sind die Dinge, die im Leben passieren, einfach Schicksal. Man muss es nehmen, wie es kommt, und einfach das Beste draus machen", erklärte er zuletzt im Gespräch mit Tim Gabel.

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Instagram / jennifersaro Jennifer Saro mit Sohnemann Keksi

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jennifersaro Jennifer Saro mit ihrem Sohn, genannt Keksi, Oktober 2026

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