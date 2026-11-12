Christian Wolf reagiert auf die "Behinderte Werbung"-Kritik

Christian Wolf (31) weist den Vorwurf zurück, mit einem Werbeclip für More Nutrition behindertenfeindlich gehandelt zu haben. Ausgelöst hatte die Debatte Ex-"Bachelorette" Jennifer Saro (30). Der Unternehmer hatte in der Werbung erklärt, seine Community kenne ihn bereits für "behinderte Werbung". Zudem hatte er in dem Clip eine Gehbehinderung nachgestellt. Von seinem Humor rückte der Fitnessinfluencer in seiner Reaktion zunächst nicht ab. "Mir wird gerade von einer Influencerin Behindertenfeindlichkeit vorgeworfen", begann der Fitnessinfluencer seine Reaktion. Seinen Humor verteidigte er zunächst deutlich: "Ich persönlich finde das einfach lustig, vielleicht seht ihr das anders. Das ist auch vollkommen okay." Damit machte Christian klar, dass er die Szene selbst nicht als Angriff verstanden habe. Er gestand seinen Followern also durchaus zu, die Szene anders zu bewerten als er selbst. Genau diese unterschiedliche Wahrnehmung steht nun im Mittelpunkt der Auseinandersetzung zwischen den beiden Social-Media-Stars.

Beim Erstellen des Werbeclips habe er durchaus daran gedacht, niemandem zu nahe treten zu wollen, erklärte Christian. Aus diesem Grund habe er das umstrittene Wort im Video auch zensiert. Außerdem verwies der Unternehmer auf sein persönliches Engagement: "Mir ist es wichtig, mich für Themen einzusetzen, wenn ich die Chance dafür kriege. Und das nicht nur auf Social Media, sondern indem ich wirklich etwas dazu tue." Sein Anspruch sei, tatsächlich zu helfen und nicht lediglich durch eine bewusste Sprache den Eindruck von Einsatz zu vermitteln. Zum Ende seiner Videobotschaft schlug Christian dann aber nachdenklichere Töne an. "Vielleicht sehe ich das auch einfach falsch", gab er zu. Er sei bereit, seine Haltung zu überdenken. Wenn die Mehrheit zu dem Schluss komme, "der Humor passt halt heute nicht mehr", könne er das akzeptieren. Die Reaktionen auf seine Botschaft könnten somit auch Einfluss darauf haben, wie er solche Scherze künftig beurteilt.

Jennifer hatte dem reichweitenstarken Fitnessinfluencer zuvor vorgeworfen, sich seiner Verantwortung nicht bewusst zu sein. Gerade als reichweitenstarker Fitnessinfluencer müsse er ihrer Ansicht nach darauf achten, welche Botschaft er mit solchen Szenen verbreite. Aus ihrer Sicht sollten Behinderungen weder als Witz noch als Beleidigung in einem negativen Zusammenhang verwendet werden. Nach Christians Statement erkannte der Realitystar zwar an, dass er sich mit der Kritik beschäftigt und Gesprächsbereitschaft zeigt. An ihrer grundsätzlichen Bewertung änderte das jedoch nichts: Sein Einsatz für Menschen mit Behinderung sei kein Freifahrtschein für entsprechende Witze. Für Jennifer ist das Thema eine persönliche Angelegenheit: Ihr Sohn, den sie in der Öffentlichkeit "Keksi" nennt, hat das Angelman-Syndrom. Die seltene genetische Erkrankung wirkt sich unter anderem auf die geistige Entwicklung, das Verhalten und die Motorik aus. Deshalb setzt sich Jennifer auf ihren Kanälen immer wieder mit dem Leben von Menschen mit Behinderung und ihren Familien auseinander.

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ActionPress Christian Wolf, Unternehmer

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IMAGO / Hartenfelser Christian Wolf, Unternehmer

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