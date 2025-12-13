Kinderwunsch: Jennifer Saro und Freund Alex machen Gentest

Jennifer Saro (29) meldet sich auf Instagram mit einem aufregenden Thema bei ihren Fans. Sie und ihr Partner, BVB-Spieler Alexander Meyer (34), hatten kürzlich einen Termin in einer Klinik für Humangenetik. Ein zukünftiger gemeinsamer Kinderwunsch scheint bei den beiden Thema zu sein – zuvor habe das Paar aber vor, seine Gene auf Erbkrankheiten testen zu lassen. Der Hintergrund: Jennifer hat bereits einen Sohn, bei dem das Prader-Willi-Syndrom diagnostiziert wurde. Für ein gemeinsames Kind scheinen sich die Influencerin und ihr Freund etwas Gewissheit zu wünschen, dass es gesund auf die Welt kommen würde.

Die 29-Jährige scheint nach dem Gespräch in der Klinik gut aufgeklärt zu sein. Sie betont, dass auch ein solcher Test, der zudem eine Menge Geld kostet, keine 100-prozentige Sicherheit geben kann. "Da werden die 600 häufigsten Erkrankungen getestet, aber es kann halt trotzdem sein, wenn zum Beispiel Trisomie 21 negativ getestet wird, kann man trotzdem ein Kind mit Trisomie 21 bekommen. Das ist keine Garantie. Das ist dann eine Laune der Natur – so wie es bei Keks wahrscheinlich auch war", erklärt sie. Dennoch habe sie vor, den Test durchführen zu lassen. Der Besuch in der Klinik hatte aber auch noch einen weiteren Grund: Ihr Sohn, den sie liebevoll Keksi nennt, zeigt zwar die Symptome des Prader-Willi-Syndroms, im Gegensatz zu anderen Betroffenen sieht man es dem Kleinkind aber nicht an, weshalb auch das noch mal neu getestet wurde.

Bereits vor einigen Monaten sprach Jenni auf Instagram offen darüber, dass sie sich "unbedingt" noch ein Geschwisterchen für ihren dreijährigen Sohn wünscht. Sie selbst habe keine Geschwister und träume von einer "großen Familie". Nicht zuletzt, um die Gewissheit zu haben, dass ihr Keksi nie allein sein wird. In Alex scheint sie den perfekten Mann dafür gefunden zu haben: Im August 2024 bestätigten die beiden ihre Beziehung, seitdem wirken sie unzertrennlich. Der Vater von Keks ist YouTuber Inscope21 (31). Er und Jenni waren jedoch nie ein festes Paar, weshalb sie von Geburt an eine alleinerziehende Mama war.

Instagram / jennifersaro Alex Meyer und Jennifer Saro, Mai 2025

Instagram / jennifersaro Jennifer Saro mit ihrem Sohn Keksi und ihrem Freund Alexander Meyer, Juni 2025

Instagram / jennifersaro Jennifer Saro und Alexander Meyer im Juni 2025