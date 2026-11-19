Ein ganz besonderer Moment für Jennifer Saro (30) und ihren Sohn Keks! Der Kleine feierte jetzt seine Premiere auf der Theaterbühne und durfte dabei in die Rolle eines Eichhörnchens schlüpfen. Auf Instagram teilte die Influencerin Eindrücke von der Aufführung, bei der Keks gemeinsam mit anderen Kindern und ihren Begleitpersonen auftrat. In einem orangebraunen Kostüm mit Kapuze und Ohren war er passend für seinen großen Auftritt gekleidet. Auch sein Therapiestuhl wurde liebevoll in das Bühnenbild integriert und dafür in einen grünen Baum verwandelt. Damit Keks seinen Text selbstständig vortragen konnte, nutzte er einen grünen Buzzer, über den er zuvor aufgenommene Sätze abspielte. Als die kleinen Darsteller zum Abschluss mit Applaus belohnt wurden, hob Keks einen Arm in die Höhe. Für seine Mama war die Aufführung ein bewegender Moment voller Stolz und Dankbarkeit.

Das Video zeigt zunächst, wie sich Keks auf seinen Auftritt vorbereitet und die Familie gemeinsam zur Aufführung aufbricht. Später sind Eindrücke von der grün beleuchteten Bühne zu sehen, auf der neben den kleinen Darstellern auch Figuren mit Fellbesatz und rosafarbenen Flügeln auftreten. Besonders begeistert zeigt sich die Influencerin davon, wie ihr Sohn seinen eigenen Beitrag zum Theaterstück leisten konnte. "Keks hatte dann einen Buzzer, wo er draufdrücken konnte. Und dann wurde sein Text aufgesagt. Und ich bin so stolz auf ihn", erzählt sie in dem Clip. Auch in der Bildunterschrift bringt Jennifer ihre Freude zum Ausdruck: "Sind so stolz auf unsere kleine Keksmaus 🥹".

Beinahe hätte die Familie diesen besonderen Moment allerdings verpasst, denn ursprünglich war für den Tag der Aufführung eine Reise geplant. Jennifer und ihre Liebsten entschieden sich jedoch kurzerhand dafür, ihre Abreise zu verschieben. "Eigentlich wollten wir an dem Tag wegfahren, aber wir sind natürlich extra dageblieben, weil das so besonders ist und wir so, so dankbar sind, dass Keks da einfach mitmachen durfte", erklärt die Influencerin. Wie viel ihr die Teilnahme ihres Sohnes bedeutet, zeigt auch ihre Begeisterung über die liebevolle Gestaltung der Aufführung: "Sogar sein Therapiestuhl wurde ins Bühnenbild integriert." Eine besondere Botschaft vermittelt Jennifer zudem gleich zu Beginn ihres Videos. Dort blendet sie den Satz "Er wird niemals ein normales Leben haben" ein, bevor die Aufnahmen Keks zeigen, wie er gemeinsam mit den anderen Kindern auf der Bühne steht. Damit setzt die Influencerin der zunächst düsteren Aussage einen bewegenden Moment entgegen.

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Instagram / jennifersaro Jennifer Saro und ihr Sohn, genannt Keksi

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jennifersaro Jennifer Saro mit ihrem Sohn, genannt Keksi, Oktober 2026

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