Mia Goth zeigt sich nach Scheidungs-News von Shia LaBeouf

Mia Goth (32) hat sich erstmals seit der Einreichung der Scheidung von Shia LaBeouf (40) wieder auf dem roten Teppich gezeigt. Am Samstag erschien die Schauspielerin bei der Academy Museum Gala im Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles. Für den glamourösen Abend hatte sie sich für ein elegantes schwarzes Kleid mit glitzernden Einsätzen entschieden, dazu kombinierte sie eine funkelnde Handtasche. Für den größten Hingucker sorgte allerdings ihre neue Frisur: Mia präsentierte ihr Haar in einem Bronde-Ton, einer Mischung aus Braun und Blond.

Die Scheidungspapiere hatte Mia am Dienstag der vergangenen Woche bei Gericht eingereicht. Wie Daily Mail berichtet, führt sie darin "unüberbrückbare Differenzen" als Grund für das Ende der Ehe an. Als offizielles Trennungsdatum ist in den Unterlagen der 28. Juli 2025 vermerkt. Für die gemeinsame Tochter Isabel, die vier Jahre alt ist, beantragt die Schauspielerin das vorrangige Sorge- und Aufenthaltsrecht. Aus den Gerichtsdokumenten geht zudem hervor, dass Mia verhindern möchte, dass das Gericht einem der beiden Ehepartner Unterhalt zuspricht – weder ihr noch Shia.

Kennengelernt hatten sich die beiden 2012 am Set des Films "Nymphomaniac: Vol. II". Vier Jahre später, am 10. Oktober 2016, gaben sie sich in Las Vegas das Jawort. Ihre Beziehung verlief jedoch nicht immer harmonisch: 2018 trennte sich das Paar, bevor es 2020 wieder zueinanderfand. Im März 2022 wurden sie schließlich Eltern ihrer Tochter Isabel. In den vergangenen Jahren zeigten sich der Schauspieler und seine Frau immer wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit und bei Veranstaltungen. Zuletzt war es jedoch deutlich ruhiger um das Paar geworden. Während Mia unter anderem mit Horrorfilmen wie "X" und "Pearl" große Aufmerksamkeit auf sich zog, arbeitete Shia zuletzt ebenfalls an verschiedenen Filmprojekten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Mia Goth bei der Academy Museum Gala in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images Mia Goth und Shia LaBeouf im Oktober 2014

Anzeige Anzeige

Imago Schauspieler Shia LaBeouf im Mai 2025 in Cannes