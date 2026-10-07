Zehn Ehejahre: Mia reicht die Scheidung von Shia LaBeouf ein

Jetzt ist es offiziell: Mia Goth (32) hat die Scheidung von Shia LaBeouf (40) eingereicht. Wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht, die laut Page Six am späten Dienstagabend bei Gericht eingingen, möchte die Schauspielerin nach rund zehn Ehejahren einen Schlussstrich unter die Beziehung ziehen. Als Grund für die Trennung führt sie in den Dokumenten unüberbrückbare Differenzen an – eine in den USA übliche Formulierung, mit der keine Schuldzuweisung verbunden ist. Ein zentraler Punkt ihres Antrags betrifft die gemeinsame Tochter Isabel: Mia beantragt das vorrangige Sorge- und Aufenthaltsrecht für das Mädchen. Shia soll im Gegenzug ein Besuchsrecht erhalten. Die durch Filme wie "X" und "Pearl" bekannte Darstellerin war über Jahre hinweg immer wieder gemeinsam mit ihrem Mann in der Öffentlichkeit zu sehen. Zuletzt war es allerdings deutlich ruhiger um das Hollywood-Paar geworden.

Den Unterlagen zufolge nennt Mia den 28. Juli 2025 als offizielles Trennungsdatum. Damit leben die beiden bereits seit mehr als einem Jahr getrennt. Ganz überraschend kommt die Scheidung daher nicht: Bereits Anfang 2026 war bekannt geworden, dass Mia und Shia getrennte Wege gehen. Die letzten gemeinsamen Aufnahmen der Schauspieler stammen aus dem Januar 2025. Neben der Regelung des Sorgerechts hat Mia noch einen weiteren Antrag gestellt. Sie möchte, dass das Gericht weder ihr noch Shia Ehegattenunterhalt zusprechen kann. Wie die Scheidung, das Sorgerecht und die Unterhaltsfrage letztlich geregelt werden, steht damit noch aus. Eine öffentliche Reaktion auf die Scheidungseinreichung gab es von keinem der beiden.

Mia und Shia lernten sich 2012 am Set von "Nymphomaniac" kennen, in dem beide vor der Kamera standen. Vier Jahre später heirateten sie in Las Vegas. Ihre Beziehung war im Laufe der Jahre von mehreren Trennungen und anschließenden Versöhnungen geprägt. 2022 wurden die beiden Eltern ihrer Tochter Isabel. Im selben Jahr sprach Shia öffentlich darüber, wie viel Unterstützung ihm seine Ehefrau in schwierigen Phasen gegeben habe. Nachdem das erneute Beziehungsende Anfang 2026 bekannt geworden war, äußerte sich der Schauspieler auch zum Scheitern der Ehe und übernahm dafür die Verantwortung. Von Mia gab es dazu kein vergleichbares öffentliches Statement. Die Schauspielerin hielt sich mit persönlichen Details zu ihrem Privatleben bislang zurück.

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Jeff Spicer / Getty Images for Universal Pictures, Gareth Cattermole / Getty Images Collage: Mia Goth und Shia LaBeouf

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Getty Images Mia Goth und Shia LeBeouf 2014 in London

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Getty Images Mia Goth bei der Sondervorführung von "Frankenstein" im Plaza Hotel in New York City