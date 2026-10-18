Rita Ora stiehlt mit diesem Gothiclook allen die Show

Sängerin Rita Ora (35) hat am Donnerstagabend in London alle Blicke auf sich gezogen. Im Rahmen des 70. BFI London Film Festival feierte der Film "Klara and the Sun" Premiere – und die Sängerin begleitete ihren Ehemann Taika Waititi (51), der bei dem Werk Regie führte, über den roten Teppich. Für diesen bedeutenden Abend entschied sie sich für einen Auftritt ganz in Schwarz: Sie trug ein körperbetontes Spitzenkleid mit transparenten Partien, dessen Rock durch einen Reif kreisförmig ausgestellt wurde. Der Hingucker schlechthin war jedoch ein großer schwarzer Kopfschmuck mit dornartigen Hörnern und verspielten Schnörkeln. Dazu kombinierte die Musikerin silbern funkelndes Augen-Make-up und schwarze High Heels, die vorn wie ein Korsett geschnürt waren.

Während Rita in dem extravaganten Gewand posierte, wählte ihr Mann die klassische Variante: Er erschien im dunklen Smoking mit Krawatte. Auch die Hauptdarstellerin des dystopischen Films ließ es sich nicht nehmen, sich von ihrer glamourösen Seite zu zeigen. Jenna Ortega (24) glänzte in einer figurbetonten goldenen Satinrobe und kombinierte dazu ein passendes Haarband mit feinen Spitzenstickereien. In Taikas Werk übernimmt sie die Titelrolle: Sie spielt Klara, ein solarbetriebenes Robotermädchen, das einsamen Menschen Gesellschaft leisten soll und sich in einer alternativen Zukunft mit einem Teenager anfreundet. Nach der Weltpremiere in London soll der Film schon am 23. Oktober 2026 in Großbritannien und den USA in die Kinos kommen.

Zwischen Rita und Taika ging es auf dem roten Teppich besonders innig zu. Beim Posieren legte der Regisseur den Arm um seine Frau, die sich wiederum zu einem Kuss zu ihm hinüberlehnte. Kennengelernt hatten sich die beiden in Los Angeles – zunächst waren sie befreundet, ehe aus der Verbindung eine Liebesbeziehung wurde. Ganz ohne Schatten blieb der Glamourabend aber nicht: Vor zwei Wochen war bekannt geworden, dass Rita in Großbritannien juristischer Ärger droht. Ihre frühere Managerin Sarah Stennett soll sie laut The Sun mit ihrer Firma FAE Ventures vor dem High Court auf umgerechnet rund 3,7 Millionen Euro verklagt haben.

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Imago Rita Ora bei der Premiere von "Klara and the Sun" beim BFI London Film Festival, 2026

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Imago Rita Ora und Taika Waititi bei der Premiere von "Klara And The Sun", 2026

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Imago Jenna Ortega bei der Gala-Vorführung von "Klara And The Sun" beim 70. BFI London Film Festival, 2026