Ohne einzige Sendung: Rita Ora & Taika schließen TV-Firma

Rita Ora (35) und ihr Ehemann Taika Waititi (51) haben ihr gemeinsames TV-Vorhaben offenbar mucksmäuschenstill beerdigt. Wie The Sun nun berichtet, wurde die in Großbritannien ansässige Produktionsfirma Dog Entertainment Ltd im Juli 2026 offiziell aufgelöst. Die Sängerin und der Regisseur hatten das Unternehmen gerade mal vor zwei Jahren, im Juni 2024, ins Leben gerufen und vorgehabt, mit dem Unternehmen im Fernsehgeschäft Fuß zu fassen. Anscheinend sieht der Plan nun anders aus: Denn das Paar reichte nun freiwillig die Unterlagen zur Löschung der Gesellschaft ein. Das Interessante: In der gesamten Zeit hatte Dog Entertainment Ltd keine einzige Sendung veröffentlicht.

Ob hinter der Auflösung finanzielle Engpässe stecken, ist bis jetzt noch Spekulation. Laut den im Dezember eingereichten Unterlagen sollte Ritas Firma Ora Live Ltd noch umgerechnet rund 8,5 Millionen Euro von Schuldnern erhalten. Der Gesellschaft Ora Multi Services Ltd standen demnach Forderungen von etwa 14,4 Millionen Euro sowie rund 2,8 Millionen Euro an Bankguthaben zur Verfügung. Allerdings seien auch Zahlungen in Höhe von rund 9,1 Millionen Euro an Gläubiger fällig. Weniger vielversprechend wirkten die Zahlen der Immobilienfirma Rora Properties Ltd: Sie wies im Dezember 2025 kurzfristige Schulden von 7,6 Millionen Euro und weitere langfristige Verbindlichkeiten von 4,1 Millionen Euro aus.

Ein weiterer Punkt ist ein Rechtsstreit mit ihrer früheren Managerin Sarah Stennett. Diese hatte Rita 2009 unter Vertrag genommen und sie beim Aufbau ihrer Karriere begleitet. Sarahs Firma FAE Ventures fordert vor dem britischen High Court rund 3,7 Millionen Euro an angeblich ausstehenden Provisionen. Mittelpunkt der Auseinandersetzung seien mutmaßlich nicht vollständig offengelegte Einnahmen aus Ritas "Phoenix World Tour" sowie aus ihrer Tätigkeit als Jurorin bei der britischen Ausgabe von The Masked Singer. So werden der Sängerin Verstöße gegen vertragliche Vereinbarungen vorgeworfen.

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Getty Images Rita Ora und Taika Waititi bei der Premiere von "Descendants: Wicked Wonderland" im Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles, 14. Juli 2026

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Getty Images Rita Ora performt in New York im Brooklyn Bridge Park, Juli 2025

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Getty Images Taika Waititi und Rita Ora im Dezember 2022