Rita Ora besteht die Führerscheinprüfung nach zwölf Jahren

Rita Ora (35) hat endlich ihren Führerschein! Nun kann die Sängerin endlich einen Haken an ein Projekt setzen, das sie über Jahre begleitet hat. Die freudige Neuigkeit gab sie auf Instagram bekannt. Die "Your Song"-Interpretin teilte ein Foto, auf dem sie stolz ihr frisches Prüfungszertifikat in die Kamera hält. Auf weiteren Aufnahmen posiert die Musikerin in Los Angeles neben dem Wagen der Dollar Driving School – ab jetzt darf sie offiziell selbst ans Steuer.

Auf diesen Abschluss hat Rita viele, viele Jahre hingefiebert: Zwischen ihren ersten Fahrstunden und dem bestandenen Test liegen ganze zwölf Jahre. 2014 hatte Rita hinter dem Lenkrad gesessen und Fahrstunden genommen. Damals war sie mit ihrem damaligen Freund Calvin Harris (42) nach Los Angeles gezogen. Der DJ soll ihr seinerzeit sogar ein Auto im Wert von rund 100.000 Pfund, umgerechnet rund 116.300 Euro, gekauft haben, um sie zum Führerschein zu motivieren.

Eigentlich wären ein eigener Wagen und der dazugehörige Führerschein in Los Angeles für Rita von großer Wichtigkeit gewesen. Ohne Auto sind viele Strecken dort kaum zu schaffen. "Rita musste sich bisher nie Gedanken darüber machen, wie sie von A nach B kommt – entweder nahm sie ein Taxi, die U-Bahn oder ging zu Fuß. So läuft das in Los Angeles nicht. Ohne Auto ist es unmöglich, irgendetwas zu erledigen", erklärte ein Insider damals gegenüber The Sun. Doch all das ließ sich wohl auch anders lösen, sodass die "Fifty Shades of Grey"-Darstellerin sich mit dem Abschluss der Fahrschule noch einige Jahre Zeit lassen konnte.

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Instagram / ritaora Rita Ora hat den Führerschein, September 2026

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Getty Images Rita Ora bei der King's Trust 50th Anniversary Celebration in der Royal Albert Hall in London

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Instagram / ritaora Schauspielerin Rita Ora, Februar 2026