Neue Rolle: Rita Ora baut ihre Schauspielkarriere weiter aus

Die britische Popsängerin Rita Ora (35) steht für das Science-Fiction-Abenteuer "The Signalers" vor der Kamera. Wie Variety berichtet, wird sie als Wissenschaftlerin Teil einer Geschichte, die sich um ein unheimliches Geheimnis in Kanada dreht. Ein Fluglotse und seine Nichte werden dort mit einem rätselhaften Signal konfrontiert, das in der abgeschiedenen Wildnis eine Reihe bedrohlicher Ereignisse auslöst. Auf der Suche nach Antworten kreuzen sich ihre Wege mit denen von Ritas Filmfigur. Für das Projekt wurden neben der Chartstürmerin weitere prominente Darsteller verpflichtet: Während Tom Hopper (41) als Protagonist im Zentrum des Geschehens steht, verkörpert seine Kollegin Missi Pyle eine weitere Wissenschaftlerin.

Dass Rita nicht nur auf den großen Konzertbühnen dieser Welt zu Hause ist, hat sie längst unter Beweis gestellt. Seit rund einem Jahrzehnt widmet sich die Musikerin zunehmend der Arbeit vor der Kamera. Kinobesucher dürften sie unter anderem aus den Verfilmungen der "Shades of Grey"-Romane kennen. Auch mit "Pokémon Meisterdetektiv Pikachu" und "Twist" sammelte die Britin Erfahrungen im Filmgeschäft. Bei ihrem neuesten Engagement trifft sie auf zwei erfahrene Hollywoodkollegen. Tom feierte mit der Netflixproduktion "The Umbrella Academy" große Erfolge, während Missi bereits mit "Galaxy Quest" einen Ausflug in die Welt der Science-Fiction unternahm. Wann das Publikum das Zusammenspiel der drei Stars auf der Leinwand erleben kann, bleibt vorerst offen. Ein Kinostart wurde bislang nicht kommuniziert.

Die Begeisterung für das Kino teilt Rita auch mit ihrem Ehemann Taika Waititi (51). Aus einer Freundschaft entwickelte sich 2021 eine Liebesbeziehung, im darauffolgenden Jahr gaben sich die beiden das Jawort. Mittlerweile verwirklicht das Paar auch gemeinsame kreative Projekte. Zwei Musikvideos der Sängerin entstanden bereits unter der Regie des Neuseeländers, zudem schwebt den Eheleuten eine romantische Komödie vor. Nicht jede Zusammenarbeit schafft es allerdings vor die Augen des Publikums: Ritas Auftritt in Taikas Science-Fiction-Streifen "Klara and the Sun" fiel kurz vor Schluss dem Schnitt zum Opfer. Im Gespräch mit The Sun beschrieb der Regisseur seine Frau als kreative Partnerin: "Ich bin wirklich erstaunt und überrascht von dem, was sie macht, aber gleichzeitig auch total verwirrt." Dennoch harmonieren die beiden beruflich: "Sie hat eine ähnliche Einstellung wie ich, was den Prozess des Filmemachens angeht, und so schaffen wir es, dass es funktioniert."

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Getty Images Rita Ora bei der King's Trust 50th Anniversary Celebration in der Royal Albert Hall in London

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Instagram / ritaora Rita Ora als Cheerleader, Februar 2026

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