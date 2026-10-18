Sibel Kekilli spielt Europol-Chefin in der Serie "Droneland"

Sibel Kekilli (46) ermittelt jetzt in einer düsteren Zukunft: In der sechsteiligen Serie "Droneland" übernimmt die Schauspielerin die Hauptrolle der Europol-Chefin Katarina Kush. Die Handlung führt in das Europa des Jahres 2040, in dem Überwachung längst zum Alltag gehört und jeder Schritt der Menschen aufgezeichnet wird. Katarina ist gelähmt und kann sich nur mit einem Exoskelett gehend fortbewegen. An ihrer Seite ermittelt der ehemalige Soldat Aart Westerfeld, gespielt von Oliver Masucci (57), der zugleich als Produzent an dem Projekt beteiligt ist. Gemeinsam bewegen sich die beiden durch eine futuristische Welt voller Kameras, Daten und Drohnen. Wer den gemeinsamen Fall der beiden verfolgen möchte, kann derzeit alle sechs Episoden bei MagentaTV abrufen. Wer lieber im klassischen Fernsehen einschaltet, muss sich noch etwas gedulden: Im Frühjahr 2027 soll "Droneland" zusätzlich im ZDF ausgestrahlt werden.

Atmosphärisch orientiert sich die Produktion an düsteren Science-Fiction-Klassikern wie "Blade Runner" und "Minority Report". Für Oliver ist die erzählte Zukunft dabei gar nicht so weit von der Gegenwart entfernt, wie es auf den ersten Blick wirken mag. Gegenüber Bild erklärte der Schauspieler und Produzent: "Umfangreiche Überwachung ist ja schon heute längst nicht mehr eine ferne Dystopie." Besonders der alltägliche Umgang mit Smartphones zeige seiner Ansicht nach, wie viele persönliche Informationen Menschen inzwischen von sich aus teilen. "Wir geben täglich bereitwillig preis, wo wir sind und was wir tun", ergänzte er im Gespräch mit dem Blatt. Die Serie greift damit Entwicklungen aus der Gegenwart auf und überträgt sie in eine Zukunft, in der die technische Kontrolle noch weitaus umfassender geworden ist. Die sechs Folgen erzählen zunächst eine abgeschlossene Geschichte. Ob die Ermittlungen von Katarina und Aart in einer zweiten Staffel fortgesetzt werden, ist bislang nicht bekannt.

Für Sibel ist die Figur der Europol-Chefin durchaus typisch: "Schwierige Charaktere, starke Frauen, die gleichzeitig zerbrechlich sind", reizen sie nach eigener Aussage besonders, wie sie in Interviews schon mehrfach deutlich machte. Ihren großen Durchbruch feierte Sibel mit dem Drama "Gegen die Wand". Für ihre Darstellung wurde sie 2004 mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet. Später gelang ihr auch international ein großer Erfolg: In der Fantasyserie Game of Thrones spielte sie Shae und wurde dadurch einem weltweiten Publikum bekannt. Zudem stand sie mehrere Jahre als Kommissarin für den Tatort vor der Kamera. Über ihr Privatleben spricht die Schauspielerin nur selten. Im Mai 2026 machte sie allerdings eine persönliche Neuigkeit öffentlich: Sie hat ihren langjährigen Partner Andreas geheiratet.

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Getty Images Sibel Kekilli, Ex-"Tatort"-Darstellerin

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Getty Images Sibel Kekilli bei der "Game of Thrones"-Premiere im April 2019 in New York

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Imago Oliver Masucci beim Deutschen Filmpreises in Berlin, 2025

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