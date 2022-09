Diese deutschen Stars sind bei Filmfestspielen in Venedig

Diese Schauspielerinnen aus Deutschland glänzen auf dem roten Teppich! Aktuell finden zum 79. Mal die Filmfestspiele von Venedig statt. Sie zählen neben der Berlinale und den Filmfestspielen von Cannes zu den bedeutendsten Filmfestivals der Welt. Auch einige deutsche Stars haben sich unter die Gäste gemischt: Die Schauspielerinnen Sibel Kekilli (42) und Emilia Schüle (29) konnten mit ihren Looks auf jeden Fall überzeugen.

Emilia erschien zur "Bones And All"-Premiere in einem pastellfarbenen, trägerlosen Kleid, das von oben bis unten mit einem dezenten Blumenprint versehen war. Ein besonderer Hingucker an dem eng anliegenden Dress war die Glitzerborte. Dazu trug die "Jugend ohne Gott"-Schauspielerin ein enges Diamant-Collier und hatte die Haare im stylishen Sleek-Look nach hinten gegelt. Ihr Make-up hielt sie ebenfalls sehr dezent.

Und auch Sibel konnte sich sehen lassen. Die "What A Man"-Schauspielerin erschien in einem pinkfarbenen Jumpsuit, der locker an ihrem Körper hinunterfiel. Obenrum bedeckte ein kurzer Umhang im gleichen Farbton aus Tüllschlaufen ihre Schultern. Der kurze Bob umschmeichelte ihr Gesicht in kleinen Wellen.

Getty Images Emilia Schüle, Schauspielerin

Getty Images Emilia Schüle, Schauspielerin

Getty Images Sibel Kekilli, Schauspielerin

