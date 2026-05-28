Nach ihrer Hochzeit: Sibel Kekilli teilt intime neue Bilder

Sibel Kekilli (45) überrascht ihre Fans jetzt mit neuen privaten Einblicken. Nachdem die Schauspielerin am Wochenende völlig überraschend ihre Hochzeit öffentlich gemacht hatte, legt sie nun mit weiteren Bildern ihres großen Tages nach. Auf Instagram veröffentlichte die frühere Tatort-Darstellerin Aufnahmen von der Feier und von sich im eleganten Brautlook. Ihren Ehemann hält die 45-Jährige jedoch weiterhin konsequent aus der Öffentlichkeit heraus – auch auf den aktuellen Bildern ist er nicht zu sehen. "Verheiratet mit mir selbst", schrieb sie scherzhaft zu den Fotos.

Zu sehen ist die Schauspielerin unter anderem im Brautkleid mit Schleier auf einem Kinosessel sowie vor dem beliebten Hamburger Restaurant "Cuneo", in dem offenbar gefeiert wurde. Bereits am Samstag hatte sie ihre Hochzeit mit nur einem einzigen Wort öffentlich gemacht: "Mrs." schrieb sie zu einem Foto, das sie von hinten in einem weißen Kleid zeigte. Erst durch eine Instagram-Story von Starfriseur Jörg Oppermann bekamen Fans später einen kurzen Blick auf das Brautpaar beim Anschneiden der Hochzeitstorte. Unter dem neuen Beitrag sammelten sich inzwischen zahlreiche Glückwünsche prominenter Wegbegleiter. Moderator Steven Gätjen (53) schickte rote Herzen, während Cem Özdemir kommentierte: "Herzlichen Glückwunsch und alles Gute Euch beiden!"

Ihrer "Tatort"-Rolle hat Sibel 2017 abgeschworen und vor ein paar Jahren auch verraten, warum. Damals machte sie keinen Hehl daraus, dass sie mit der Entwicklung ihrer Figur unzufrieden gewesen war. "Es hat mir [...] nicht gefallen, wie sich meine Rolle entwickelt hat", sagte sie im Gespräch mit Bunte. Und sie legte nach: "Irgendwann musste ich erkennen, dass ich da für mich nicht weiterkomme." Nach dem Ausstieg wurde es deutlich ruhiger um die Schauspielerin. "Ich habe meinem Körper eine Auszeit gegönnt", erzählte sie damals.

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Getty Images Sibel Kekilli, Schauspielerin

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Instagram / sibelkekilli Sibel Kekilli im Brautkleid, Mai 2026

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Instagram / sibelkekilli Sibel Kekillin vor dem Restaurant "Cuneo", Mai 2026