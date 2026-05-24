"Tatort"-Star Sibel Kekilli hat sich das Jawort gegeben

Sibel Kekilli (45) hat geheiratet! Die Schauspielerin, die für ihre Rolle als Kieler Tatort-Kommissarin bekannt ist, teilte am 23. Mai 2026 auf Instagram ein Bild von sich im Brautkleid – mit Schleier, vor einer großen Kinoleinwand stehend. Dazu schrieb sie schlicht: "Mrs". Normalerweise hält Sibel ihr Privatleben strikt aus der Öffentlichkeit heraus, doch diesmal machte die 45-Jährige eine Ausnahme. Kurz darauf tauchte ein weiteres Foto auf, das die Schauspielerin gemeinsam mit ihrem frisch angetrauten Ehemann beim Anschneiden der Hochzeitstorte zeigt.

Dieses zweite Bild wurde von ihrem guten Freund, Starfrisör Jörg Oppermann, in seiner Story veröffentlicht. Dazu schrieb er: "Freue mich so sehr für euch." Sibel trägt darauf ein schlichtes, langärmeliges Brautkleid mit tiefem Ausschnitt, die Haare streng zu einem Zopf gebunden. Ihr Ehemann erscheint an ihrer Seite in einem dunklen Anzug mit weißem Hemd und Krawatte. Der Name des Mannes, den sie geheiratet hat, ist bisher nicht öffentlich bekannt. Zu den Gratulantinnen zählen unter anderem Sängerin Cassandra Steen (46) und Schauspielkollegin Bettina Zimmermann (51). "Ich freu mich so für Dich, für Euch! Herzlichen Glückwunsch!", schrieb Bettina.

Sibel wurde 2004 mit dem Berlinale-Siegesfilm "Gegen die Wand" von Regisseur Fatih Akin (52) einem breiten Publikum bekannt und gewann für die Rolle gleich zweimal den Deutschen Filmpreis als Beste Hauptdarstellerin. Auch international machte sie sich einen Namen – unter anderem mit ihrer Rolle als Shae in der US-Serie Game of Thrones. Von 2010 bis 2017 war sie zudem als IT-Spezialistin Sarah Brandt im Kieler "Tatort" an der Seite von Axel Milberg (69) zu sehen. Ihr Privatleben hat sie dabei stets konsequent für sich behalten.

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Instagram / joerg_oppermann Schauspielerin Sibel Kekilli und ihr Eheman, Mai 2026

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Getty Images Sibel Kekilli bei der Berlinale-Eröffnung

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Getty Images Sibel Kekilli, Ex-"Tatort"-Darstellerin

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