Tarantino verschiebt seinen letzten Film für die Familie

Quentin Tarantino (63) lässt sich mit seinem möglichen letzten Kinofilm vorerst Zeit. Zunächst möchte der Regisseur sein Theaterstück "The Popinjay Cavalier" auf die Bühne bringen und anschließend eine bewusste Auszeit mit seiner Familie nehmen. In der BBC-Sendung "The Graham Norton Show" verriet der 63-Jährige, dass die Premiere für 2027 im Londoner West End vorgesehen ist. Ein Drehbuch für einen möglichen zehnten und zugleich letzten Film hat er zwar bereits geschrieben, eine endgültige Entscheidung steht aber noch aus. "Ich habe ein Drehbuch geschrieben, das ich umsetzen könnte und das mir wirklich gefällt, aber ich möchte erst das Stück machen und sehen, wer ich danach bin. Dann werde ich innehalten, Zeit mit meiner Familie verbringen, ein wenig leben und anschließend schauen, was ich machen möchte", schilderte der Filmemacher in der Sendung.

Die Idee zu "The Popinjay Cavalier" war ursprünglich gar nicht als Theaterstück gedacht. Quentin entwickelte die Geschichte zunächst für einen Film, bemerkte beim Schreiben jedoch, dass sie sich besser für die Bühne eignen könnte. "Ich wollte schon seit einer Weile ein Theaterstück schreiben, und dann hatte ich diese Idee. Ich begann, es als Drehbuch zu schreiben, aber als ich erst einmal alles zu Papier gebracht hatte, funktionierte es wirklich gut als Theaterstück, und ich dachte: 'Das könnte es sein.' Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden", berichtete er. Für die Hauptrolle hat der Regisseur Sacha Baron Cohen (55) verpflichtet. Details zur Handlung hält Quentin bislang unter Verschluss, einen Eindruck vom Stil gab er aber bereits: "Sie nimmt das Mantel-und-Degen-Filmgenre als Ausgangspunkt und verbindet es mit der Qualität einer französischen Farce. Ich denke, es wird aufregend", beschrieb er den Ton des Stücks.

Auch abseits der Arbeit ist Quentin Tarantino als Familienvater gut beschäftigt. Mit seiner Ehefrau Daniella Pick hat er zwei Kinder, den sechsjährigen Leo und die vierjährige Adriana. Zudem erwartet das Paar derzeit weiteren Nachwuchs. Dass er seine Filmkarriere nach seinem zehnten Werk beenden möchte, kündigt der Regisseur bereits seit Jahren an. Sein bisheriger neunter Film, "Once Upon a Time in Hollywood", erschien 2019. Einen weiteren Meilenstein seiner Laufbahn sieht der Drehbuchautor darin, dass das Adjektiv "Tarantinoesque" inzwischen in das Oxford English Dictionary aufgenommen wurde. "Ich wollte als Autor immer meine Spuren hinterlassen, und ich denke, das zählt gewissermaßen offiziell als Beweis dafür", sagte er in der BBC-Show. Der aktuelle Wechsel ans Theater hat für Quentin auch einen besonderen Reiz: Beim Sundance Film Festival 2025 bezeichnete er eine erfolgreiche Bühnenproduktion als große Herausforderung und das Theater als "die letzte Grenze", wie Female First berichtet. Schließlich liege das Publikum während einer Aufführung ganz in den Händen der Künstler.

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Getty Images Quentin Tarantino bei der Gala des Burbank International Film Festival, September 2025

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Getty Images Sacha Baron Cohen, Schauspieler

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Getty Images Daniella Pick und Quentin Tarantino bei "Fortnite Now Playing"