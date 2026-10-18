Wegen Memes: Ben Afflecks Tochter nennt ihn "den Geplagten"

Ben Afflecks (54) Mimik auf Paparazzifotos ist längst zu einem echten Internethit geworden: Auf zahlreichen Bildern wirkt der Schauspieler erschöpft, genervt oder einfach so, als wäre ihm gerade alles zu viel. Genau diese Aufnahmen haben ihm eine unfreiwillige Meme-Karriere eingebracht, über die inzwischen sogar seine Familie scherzt. Im Gespräch mit Variety verriet Ben nun, dass eine seiner Töchter einen passenden Spitznamen für ihn gefunden habe. Sie nennt ihren Vater wegen der viralen Bilder den "geplagten Mann". Ben selbst nimmt die unfreiwillige Karriere als Internetphänomen offenbar mit einer gehörigen Portion Gelassenheit. "Man muss Humor haben und bei dem Witz mitmachen. So wie ich zum Meme für den 'geplagten Mann' wurde, wie meine Tochter es nennt", erklärte er gegenüber dem Magazin. Über das eigene Image lachen zu können, hält Ben demnach für besonders wichtig.

Auslöser für den Meme-Kult sind unzählige Fotos, auf denen der "Gone Girl"-Darsteller erschöpft oder frustriert in die Kameras blickt. Besonders bekannt wurde ein Foto, das ihn mit einer Zigarette und einem ausgesprochen geschafften Gesichtsausdruck zeigt. Als das Magazin ihn darauf ansprach, bestätigte der Hollywoodstar trocken: "Das stimmt. Genau so habe ich mich gefühlt." Auch Aufnahmen, auf denen er Dunkin'-Kaffeebecher und mehrere Pakete gleichzeitig balanciert, verbreiteten sich rasant im Netz. Seinen Kaffeefauxpas aus dem Jahr 2020 stellte er im Januar 2024 sogar für einen Werbespot der Kette noch einmal nach. Ein Social-Media-Star will der Schauspieler deshalb aber trotzdem nicht werden. Nach eigener Aussage wurde er von Instagram sogar schon zweimal gesperrt – die Plattform ging davon aus, dass er sich fälschlicherweise als Ben Affleck ausgebe.

Seine Internetbekanntheit kommt offenbar vor allem bei Bens drei Kindern gut an, die er mit seiner Ex-Frau Jennifer Garner (54) hat. Seine Erfolge als Schauspieler, Produzent und Regisseur scheinen bei seinem Nachwuchs dagegen weniger Eindruck zu hinterlassen als die Bilder, die online zum Running Gag wurden. In der Talkshow "Late Night with Seth Meyers" erzählte Ben bereits, dass er früher gehofft habe, seine erfolgreiche Filmkarriere würde seine Kinder beeindrucken. Die Realität sieht allerdings anders aus, wie er dem Moderator mit einem Augenzwinkern schilderte: "Das Coolste, was ich in den Augen meiner Kinder je gemacht habe, ist wohl, zu einem Meme zu werden." Die Fotos, auf denen er alles andere als glamourös aussieht, haben ihm im eigenen Zuhause also offenbar mehr Ansehen eingebracht als jede Rolle auf der großen Leinwand.

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Imago Ben Affleck bei der 12th Breakthrough Prize Ceremony im Barker Hangar, Santa Monica, am 18. April 2026

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IMAGO / NurPhoto Ben Affleck, Schauspieler

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