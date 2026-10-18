Zurück zur Ex? Laurenz Pesch reagiert auf Gerüchte um Joena

Zwischen Laurenz Pesch (25) und seiner Ex-Freundin Joena Steilen soll es wieder gefunkt haben – zumindest halten sich entsprechende Gerüchte hartnäckig. Auf dem roten Teppich von Fame Fighting stellte sich der Realitystar nun den Fragen von Promiflash und machte deutlich, dass er von den Spekulationen wenig hält. "Ich habe immer gesagt, wenn so ein Ding abgeschlossen ist, dann sollte das auch abgeschlossen bleiben", betonte er im Interview. Für ihn steht damit fest: Was vorbei ist, sollte auch der Vergangenheit angehören. Woher die Gerüchte überhaupt stammen, kann sich Laurenz nach eigenen Angaben nicht erklären. Möglicherweise habe Gabriela Alves mit einer früheren Aussage die Spekulationen ins Rollen gebracht. Doch selbst als er sie persönlich darauf angesprochen habe, sei eine eindeutige Erklärung ausgeblieben. Woher die Gerüchte tatsächlich kommen, bleibt somit weiterhin unklar.

Auch Joena selbst hatte zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt: Auf Instagram teilte sie Clips zum Thema "Zurück zum Ex". Die Videos sind auch Laurenz nicht entgangen, allerdings scheint er ihnen keine größere Bedeutung beizumessen. "Hab ich gesehen. Ja, aber ich glaube, die postet sowieso einfach nur gerne Sachen", erklärte er gegenüber Promiflash. Zurückhaltender reagierte der Ex on the Beach-Star, als er gefragt wurde, ob er noch Gefühle für seine Ex-Freundin habe. Eine klare Antwort blieb er jedoch schuldig. Stattdessen reagierte Laurenz mit einem auffälligen Grinsen und ließ damit offen, wie es tatsächlich um sein Liebesleben steht. Auch zu seinem aktuellen Beziehungsstatus wollte er sich im Gespräch nicht näher äußern.

Ganz so eindeutig, wie seine Aussagen auf dem roten Teppich zunächst klangen, scheint die Situation allerdings nicht zu sein. In den sozialen Medien kursieren inzwischen Videos, die Joena später am Abend auf der Aftershowparty von Fame Fighting zeigen – und zwar dicht an Laurenz' Seite. Ob dahinter mehr steckt, lässt sich anhand der Aufnahmen bislang jedoch nicht sagen. Dass sich der 25-Jährige zu seinem Liebesleben derzeit so bedeckt hält, könnte zudem einen konkreten Grund haben: Aktuell läuft die Ausstrahlung von Are You The One – Reality Stars in Love, in der Laurenz zu sehen ist. Solange das Format noch im Fernsehen läuft, darf er offiziell keine Angaben zu seinem Beziehungsstatus machen. Ob zwischen ihm und Joena tatsächlich wieder Gefühle im Spiel sind oder die beiden lediglich freundschaftlich miteinander verbunden sind, bleibt daher vorerst offen.

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Imago Laurenz Pesch bei Fame Fighting in der Grugahalle in Essen

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IMAGO / Future Image Joena Steilen, "Love Island VIP"-Kandidatin 2025

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Imago Laurenz Pesch auf dem Red Carpet bei Fame Fighting 4 in der Grugahalle Essen