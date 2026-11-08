"Haare mussten ab": Joena Steilen überrascht mit neuem Look

Joena Steilen hat sich von ihrer langen Haarpracht verabschiedet! Am Wochenende sorgte die TV-Bekanntheit mit einer auffälligen Typveränderung für eine Überraschung bei ihren Fans. Auf Instagram präsentierte sie ihren neuen Look: Ihre langen blonden Wellen gehören der Vergangenheit an. Stattdessen trägt Joena jetzt einen schicken Bob, der bis zu den Schultern reicht. Zu den Fotos ihres neuen Looks schrieb sie: "Haare mussten ab. Steht mir der Look?" In einem kurzen Video nimmt Joena ihre Follower außerdem mit zum Friseur. Darin sitzt sie mit Folien im Haar im Salon und hat dabei einen kleinen Hund auf dem Schoß. Ihre Frage beantworteten viele Fans schnell, und die Reaktionen in der Kommentarspalte fallen überwiegend begeistert aus. "Du Granate!", schwärmte etwa eine Nutzerin. Auch RTLplus meldete sich unter dem Beitrag zu Wort und gab Joena für ihre neue Frisur gleich die Bewertung "zwölf von zehn". Sie bekommt für den mutigen Schritt also reichlich Lob.

Auch auf TikTok zeigt sich Joena bereits mit ihrer kürzeren Frisur. Dort nimmt sie ein altes Klischee über Frauenhaare ironisch aufs Korn. In ihrem Clip schreibt sie: "Frauen sollten immer lange Haare haben." Stolz präsentiert Joena ihren neuen Bob und begeistert damit zahlreiche Fans. Einige Follower fragen sich jedoch, ob sie tatsächlich ihre Haare hat abschneiden lassen oder sich lediglich von ihren Extensions getrennt hat. Unabhängig davon kommt die Typveränderung bei ihrer Community offenbar gut an. "Top, echte Haare sehen immer besser aus", lautet zum Beispiel ein Kommentar auf Instagram. Andere glauben nicht so recht daran, dass die Influencerin den kurzen Look lange behalten wird. Ein Fan lobte die neue Frisur zwar, fügte aber hinzu: "Sieht mega aus, aber denke, in zwei Wochen sind sie wieder lang." Joena selbst hat sich zu diesen Spekulationen bisher nicht geäußert.

Joena ist nicht die einzige Reality-Bekanntheit, die sich zuletzt an eine Haarveränderung getraut hat. Auch Elena Miras (34) überraschte ihre Community kürzlich mit einer anderen Haarfarbe. Bisher zeigte sich die Mutter einer Tochter mit ihren typischen schwarzen Haaren – diese Zeit ist nun vorbei. Elena rockt nun kräftiges Kirschrot mit violettem Unterton. "Seht ihr, in der Sonne kann man die Farbe richtig gut sehen. Und abends ist halt das Geile, dass die Farbe so dunkel ist und da sieht man das auch nicht so extrem. [...] Ich liebe es. Ich bin einfach verliebt", schwärmte sie auf Instagram.

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joena.st Realitystar Joena Steilen zeigt ihren neuen Haarschnitt, November 2026

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RTL / Katya Bulgakova "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin Joena Steilen

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