Von Oliver Pocher bis Laurenz: Gabby Alves spricht Klartext

Gabriela Alves hat genug von den Gerüchten über ihr Privatleben! Die Realitydarstellerin stellte sich jetzt in einer Fragerunde auf Instagram den Fragen ihrer Follower und bezog dabei deutlich Stellung. Besonders im Fokus standen Oliver Pocher (48) und ihr früherer TV-Flirt Laurenz Pesch (25). Auf die Frage eines Fans, ob sie den Comedian kenne, antwortete Gaby lediglich: "Ja, leider …" Anschließend räumte sie mit einem anderen Gerücht auf. Demnach soll sie seinetwegen eine Verschwiegenheitserklärung unterzeichnet haben. "Ich musste noch nie wegen eines Typen etwas unterschreiben! Das ist von einer Person einfach gelogen und erfunden gewesen! Und ich war auch extrem sauer, als ich das mitbekommen habe, dass so was behauptet wurde", stellte sie klar.

Bei Laurenz ließ Gaby ebenfalls keinen Zweifel an ihrer Haltung aufkommen: Ein Liebescomeback mit dem Realitystar schloss sie kategorisch aus. Der Grund dafür sei, dass sie sich von ihm hintergangen fühle. Er habe private Dinge, die sie ihm anvertraut hatte, in einem Interview ausgeplaudert. Ein "krankes Geheimnis" von Laurenz aus Mexiko behalte sie selbst hingegen weiterhin für sich. Ganz ohne Seitenhieb kommt ihr Ex-Flirt trotzdem nicht davon: Gaby verriet kurzerhand, was Laurenz angeblich mit seiner früheren Flamme Joena Steilen vorhat. Gaby zufolge sei er mit Joena im Urlaub gewesen und werde demnächst nach Australien reisen. Außerdem habe er geplant, Joena zu fragen, ob sie nun endlich ein Paar werden wollen.

Auch auf die Ausstrahlung von Ex on the Beach blickt Gaby nicht gerade gern zurück. Die Zeit sei für sie "sehr schlimm" gewesen. Sie sei nicht nur wegen der gezeigten Szenen ins Lächerliche gezogen worden, sondern "L&L" hätten auch von ihrem privaten Geheimnis gewusst, sie damit erpresst und Interviews darüber gegeben. Nach diesen Erfahrungen kommt ein weiteres Datingformat für Gaby vorerst nicht mehr infrage. Auch zu anderen Bekanntschaften aus dem Reality-TV hält sie lieber Abstand. Die Frage, ob sie mit ihrer Fame Fighting-Rivalin Brenda Brinkmann (23) befreundet sei, verneinte sie unmissverständlich: "Nein, und wir werden auch keine Freunde!" Enttäuscht zeigte sie sich außerdem von Dilara Kruse (35), der sie bei den Dreharbeiten zu "Club der Reality Detektive" noch vertraut habe.

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Instagram / gabriela_alves_rodrigues.k Gabriela "Gabby" Alves Rodriguez, Realitystar

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Imago Laurenz Pesch auf dem Red Carpet bei Fame Fighting 4 in der Grugahalle Essen

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